Racing: un equipo grande de América busca a una pieza clave el equipo de Gago

Racing podría perder a una pieza clave para Fernando Gago, a más de una semana del cierre del mercado de pases

El mercado de pases cerró en Argentina hace una semana y a Racing le surgió un problema. El América de México realizó una oferta millonaria por Gonzalo Piovi y, en caso de concretarse, la "Academia" no cuenta con muchas alternativas en su puesto para suplantarlo de cara al segundo semestre del año.

Desde su llegada al club, en julio de 2020, Piovi tuvo que lucharla para poder ganarse un puesto, incluso debió salir a préstamo en 2021 para tener más rodaje. Sin embargo, en su regreso a Avellaneda, el zurdo surgido de Vélez Sarsfield se consolidó con Fernando Gago como entrenador, fue uno de los mejores en la última temporada y, como consecuencia, el equipo "Azteca" está dispuesto a poner varios dólares arriba de la mesa por él.

La oferta de América por Gonzalo Piovi

Según informaron medios mexicanos, el equipo más ganador en la historia del país norteamericano viene siguiendo desde hace varios meses al defensor izquierdo y, en las últimas horas, le envió a Racing una oferta de 4,5 millones de dólares por el 100% de la ficha.

Teniendo en cuenta que tiene 29 años, no es una oferta para nada despreciable, sin embargo no conovenció. Los dirigentes, con Víctor Blanco a la cabeza, piden, al menos, 6 millones de dólares netos por el total del pase y no están disúestos a dejarlo marchar por menos.

Aunque la negociación recién da sus primeros pasos, las "Águilas" deberán apurarse si quieren contar con el futbolista que fue campeón con Colón de Santa Fe. Es que el mercado de transferencias en México cierra el 13 de septiembre y no existen excepciones más allá de esa fecha.

Vale recordar que Piovi tiene vínculo con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2026, por lo que la dirigencia no está en una mala posición para negociar por él. En caso de que se marche, Gago solo cuenta con Emiliano Insúa y Nazareno Colombo, pero este último se está recuperando de una distensión en la rodilla y aún no hay una fecha confirmada para su regreso. Piovi dispútó 75 partidos con la casaca Blaquiceletes", en los que marcó 11 goles.

Racing: Gago le dio la noticia más esperada a los hinchas de cara a la Copa Argentina

Racing quiere dar vuelta la página tras la eliminación en Copa LIbertadores y recibió una gran noticia para el futuro cercano. Emiliano Vecchio se entrenó a la par de sus compañeros y Fernando Gago podría incluirlo en el encuentro de Copa Argentina del próximo fin de semana.

Vecchio, que no disputa un partido oficial desde octubre de 2022, se recuperó totalmente de su rotura del ligamento anterior de la rodilla y realizó el entrenamiento completo sin problemas físicos. Si bien en agosto ya había terminado con la parte más exigente de la rehabilitación, no había sido tenido en cuenta por el entrenador en los enfrentamientos ante Boca por un problema estomacal.

Vecchio tiene chances de volver por Copa Argentina.

Ahora, ya recuperado, Gago planea ponerlo en la lista de concentrados que viajarán a Córdoba para jugar el sábado ante Huracán, por los octavos de final de la Copa Argentina. Todo indica que el exjugador de Rosario Central ocupará un lugar en el banco de suplentes, y que podría tener algunos minutos en el segundo tiempo en caso de que Gago lo decida.

Los números de Vecchio en Racing

Luego de la lesión de Anibal Moreno ante el "Xeneize", el equipo perdió una pieza clave en el mediocampo. Pero con el regreso de Vecchio, el DT contará con un jugador de experiencia que puede ocupar cualquier sector de la mitad de la cancha, incluso en hipotético doble volante central.

Desde su llegada en 2022, el exfutbolista de Santos, que tiene vínculo hasta diciembre de 2024 con la "Academia", demostró un muy buen rendimiento y jugó 14 partidos, en los que anotó 3 goles y brindó 4 asistencias. Aunque se especuló con un posible retiro, el talentoso jugador de 34 años puede sarle un salto de calidad al lado de Juan Fernando Quintero.