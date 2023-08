Racing: la sorpresiva reacción de los hinchas a la eliminación de River en la Libertadores

La sorpresiva reacción de los hinchas de Racing a la eliminación de River en la Copa Libertadores 2023, contra Inter en Brasil. La furia de los fanáticos de la "Academia" en Twitter.

Apenas River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023, sorprendió la reacción de los hinchas de Racing a través de Twitter. El "Millonario" se despidió del máximo certamen continental por 9-8 en la infartante serie de los penales, en la que su arquero Franco Armani no pudo lucirse ya que no atajó ninguno de los diez disparos del equipo de Eduardo "Chacho" Coudet.

De manera casi instantánea, los fanáticos de la "Academia" se acordaron del remate que el "Pulpo" le desvió a Jonathan Galván en la definición del título de la Liga Profesional 2022 en El Cilindro de Avellaneda. A pesar de que el santafesino de 36 años le contuvo el disparo al defensor que posibilitó el título de su archirrival Boca, apenas pudo contener 3 de los 29 que le patearon en las definiciones desde los doce pasos desde que llegó al club de Núñez en 2018.

Armani no atajó ningún penal para River y los hinchas de Racing estallaron: "No puedo creer"

Inter ejecutó diez remates desde los once metros pero el guardavalla visitante no desvió ninguno, por lo que el recuerdo de los fanáticos de la "Academia" fue inevitable con relación al de Galván a finales de 2022. De hecho, muchos de ellos apelaron a Twitter para descargarse y demostrar que sigue latente la bronca por aquel título perdido a manos de Boca en la última fecha.

Por lo tanto, los simpatizantes del conjunto de Fernando Gago publicaron mensajes destinados al portero campeón del mundo y también a su propio defensor. Algunos de los comentarios más insólitos fueron: "Armani hdp le atajaste el penal a Galván"; "Galván, famoso por ser el único al que Armani le atajó un penal! Dios!"; "Armani es horrendo para atajar penales, el único penal atajado en su carrera debe ser el penal a Galván"; "sólo Galván no le pudo meter un penal a Armani" y "no puedo creer que Galván no le haya podido meter el penal a este chabón".

Armani puede irse de River al Inter Miami de Lionel Messi

El ex Atlético Nacional de Colombia está en el radar del equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino, aunque no tiene como prioridad marcharse de Núñez en esta temporada. Fue el propio representante del jugador de la Selección Argentina, Martín Araoz, quien reconoció en Radio La Red (AM 910) que el entrenador Martín Demichelis podría perder en breve a su guardavalla titular. Y las alarmas se encendieron al instante.

Armani no se lució en los penales y los hinchas de Racing estallaron.

“No puedo decirte que Armani no va a ir a Inter Miami... Hay rumores, no te voy a mentir", se sinceró su agente. Igualmente, para la tranquilidad de los hinchas del "Millo", el agente aclaró al instante que el ex Atlético Nacional “está muy contento en River” y sentenció: “En estos momentos no me atiende el teléfono”.