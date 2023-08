Racing: la decisión de Gago con Juanfer Quintero que preocupa a Boca en Copa Libertadores

El entrenador de Racing probó un equipo en el último entrenamiento y sorprendió con el rol de Juanfer Quintero para enfrentar a Boca por Copa Libertadores.

Racing ultima detalles para el encuentro del miércoles frente a Boca Juniors y Fernando Gago tomó una fuerte decisión. El entrenador paró el equipo y soprendió con el rol de Juan Fernando Quintero, a horas del decisivo choque por cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego del empate que consiguió en "La Bombonera" y la victoria ante Unión de Santa Fe con mayoría de suplentes, una de las principales dudas en la "Academia" pasaba por saber si Roger Martínez estaría desde el inicio en el "Cilindro". Sin embargo, todo indica que el delantero no formará parte de los titulares y otro colombiano ocuparía su lugar.

La decisión de Gago en Racing sobre Juanfer Quintero

En el entrenamiento de esta mañana en el predio Tita Mattiusi, Gago, que hasta el momento no había dado ningún indicio de la formación, realizó una práctica de fútbol con el equipo que enfrentaría al "Xeneize". Allí, según informó ESPN, el DT incluyó entre los 11 titulares a "Juanfer" en el sector derecho del ataque, junto a Agustín Ojeda y Maximiliano Romero.

De esta manera, el exfutbolista de River Plate ingresaría en reemplazo de Gabriel Hauche teniendo en cuenta la delantera que empezó en cancha de Boca. El buen rendimiento del talentoso zurdo el pasado sábado frente a Tigre, en donde convirtió un gol, terminó de convencer a "Pintita" de meterlo desde el arranque.

Además, otro de los importantes regresos sería el de Juan Nardoni en la mitad de la cancha en lugar de Nicolás Oroz. El santafesino se recuperó totalmente de un desgarro que lo había marginado de la actividad durante casi tres semanas y acompañará a Anibal Moreno y Jonathan Gómez.

En la defensa, no habrá demasiadas sorpresas pero sí un solo cambio con respecto al choque de ida en La Boca. El uruguayo Gastón Martirena, de buen nivel cada vez que jugó, ingresará en el puesto de lateral derecho por el juvenil Tobías Rubio, quien esperará en el banco de sulentes su oportunidad.

La probable formación de Racing vs Boca Juniors

Gabriel Arias; Martirena, Sigali, Piovi y Gabriel Rojas; Moreno, Nardoni y Jonthan Gómez; Ojeda, Juan Fernando Quintero y Maxi Romero.

La crisis de una figura de Racing que alarma a Gago: "Fue muy duro"

Un importante jugador de Racing transita por una crisis que preocupa al entrenador Fernando Gago, de cara a la revancha frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Si bien la "Academia" derrotó por 2-1 a Tigre de visitante con un equipo alternativo, el director técnico se llevó otras conclusiones de Victoria además del resultado.

En este caso, el protagonista es nada menos que Leonel Miranda, el mediocampista de 29 años que retornó después de más de diez meses sin jugar. El ex-Independiente ingresó a los 66 minutos y disputó la última media hora del encuentro, aunque después del mismo expuso sus sensaciones en la entrevista con ESPN. Allí dejó en claro que padeció muchísimo la temporada de inactividad tras la rotura del ligamento cruzado anterior, asociado a la lesión del menisco interno de la rodilla izquierda, sufrida el 6 de noviembre de 2022 en la final ante el "Xeneize" por el Trofeo de Campeones.

Una vez culminado el encuentro en el estadio de Tigre, el volante reconoció: "Fueron meses muy duros y la pasé muy mal". Incluso, aceptó que "uno a veces piensa que no va a poder levantarse y jugar" y que "esto es un premio enorme". De hecho, remarcó que "la cabeza juega un rol que no esperás, pensás que estás fuerte pero no" y reconoció: "Me apoyé en la mamá de mi hijo, en mi familia".

El ex Defensa y Justicia valoró el hecho de haber regresado a un campo de juego y recordó: "Pensé en los meses que estuve afuera, me volví a sentir jugador de futbol. No estar adentro de la cancha fue muy duro. Hoy fue volver a nacer". Acerca del triunfo, el mediocampista se sinceró: "Quería ganar, pero hoy lo que necesitaba era volver a jugar y sentirme parte. Me hizo muy bien sentir el apoyo de mis compañeros. Agradecer el cuerpo médico y al cuerpo técnico. Pero principalmente a la mamá de mi hijo".

Incluso, Miranda destacó a los hinchas de Racing porque lo hicieron sentir "muy feliz" y completó: "Sólo quiero agradecerles por los mensajes de apoyo. Estoy emocionado porque la pasé muy mal". Durante el lapso sin jugar, "Lolo" había llamado la atención a través de sus redes sociales con mensajes muy tristes: "Hay momentos en los que uno se cansa de todo. Y quisiera tirar la toalla, salir corriendo y no saber más nada, ni de nadie. Sentir que estás a punto de estallar y querer desaparecer es normal... Es humano. No estar adentro de la cancha me mata, me hace mal".