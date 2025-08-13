Córdoba: detuvieron a un policía retirado por presunto abuso sexual infantil

La Justicia de la provincia de Córdoba ordenó la detención de un ex policía acusado de abusar sexualmente a un menor de edad. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió este lunes 11 de agosto en una garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya, a la altura de barrio Yapeyú.

El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, quien agregó que el ex cabo estaba retirado desde 2008. En este marco, se ordenó la detención del hombre y se dispuso el secreto de sumario mientras la investigación sigue su curso.

Cuando los vecinos se enteraron de lo que había pasado, decidieron ajusticiarlo e ir a buscar al efectivo. Al llegar a la casilla de vigilancia alertaron que estaba vacía, por lo que destrozaron la puerta y los ventanales para ingresar y rompieron también el mobiliario que estaba dentro.

Luego, efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en la escena para frenar el accionar de los ciudadanos. Una vez contenido el conflicto, se dispuso la presencia permanente de una guardia a cargo de dicha fuerza en las inmediaciones de la garita. Las autoridades policiales y judiciales a cargo del caso están trabajado en los peritajes correspondientes y en la toma de declaraciones testimoniales que ayudarán a esclarecer lo ocurrido en la garita de la costanera Norte, a la vera del río Suquía.

Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de abusar a una nena de 11 años en el interior provincial

En las últimas horas, un hombre de 32 años fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años. El arresto ocurrió en la tarde de este viernes en la localidad de Pampayasta Sud, en el sur cordobés.

Según los primeros datos confirmados por El Doce TV, el sospechoso sería el padre de la niña, quién días atrás fue sometida a la Cámara Gesell y contó detalles escalofriantes sobre las agresiones.

Todo comenzó la semana pasada, cuando la niña fue llevada al hospital local de General Deheza por un fuerte dolor abdominal. Al principio, los médicos pensaron que se trataba de una apendicitis por lo cual decidieron realizar una operación de urgencia. Debido a su condición, los profesionales de la salud optaron por trasladarla al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Allí descubrieron que la menor padecía una fuerte infección vaginal producto de abusos sexuales.

Por este motivo, la nena debió ser sometida a una operación e internada por un periodo de una semana en la unidad de terapia intensiva. El personal médico radicó la denuncia, lo que activó el protocolo de actuación. Cuando la niña mostró mejoras, pasó por la Cámara para declarar. Tras su argumentación, se realizó el allanamiento donde capturaron a su presunto abusador.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463