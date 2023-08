La crisis de un titular de Racing tras la eliminación ante Boca en la Copa Libertadores

La crisis de un jugador titular de Racing después de la eliminación frente a Boca en la Copa Libertadores 2023. Debió cerrar su Instagram por el rechazo recibido por parte de los hinchas.

Uno de los jugadores de Racing vive un calvario después de la eliminación de la Copa Libertadores 2023. De hecho, debió cerrar su cuenta oficial de Instagram por el rechazo que recibe por parte de los hinchas en las redes sociales después de sus flojísimos partidos tanto en la ida en la Bombonera como en la vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

El protagonista es nada menos que Maximiliano Romero, el centrodelantero elegido por el entrenador Fernando Gago para reemplazar al desgarrado Roger Martínez. Los cuestionamientos para el atacante de 24 años son constantes por parte de los fanáticos y su futuro en el club es una incógnita de cara al 2024.

Maxi Romero, titular en Racing, cerró su cuenta de Instagram

Las críticas y los insultos en Instagram fueron demasiado para el "Tigre", que no estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando la institución vendió a Enzo Copetti en diciembre pasado, Gago prefirió confiar en su excompañero en Vélez como el "9" titular. Con Nicolás Reniero mucho tiempo inactivo por una pubalgia, el conjunto de Avellaneda se quedó sin demasiadas variantes en ese sector hasta la tardía llegada de Martínez en agosto de 2023. Lastimado el colombiano, otra vez florecieron las falencias del ex PSV Eindhoven.

El respaldo de Gago a Maxi Romero en Racing: "Espléndido"

En la conferencia de prensa posterior a la eliminación ante Boca, el DT fue consultado por el delantero y lo apoyó pese a su mal rendimiento. De hecho, manifestó que "tiene un trabajo espléndido para el equipo" y profundizó: "Yo confío muchísimo en él. Yo no puedo hablarle exactamente al hincha y lo entiendo, está claro que el hincha quiere que el 9 haga goles". Con un análisis a fondo, argumentó: "Hay un montón de determinaciones que me hacen ponerlo, no tiene que ver con que si hace o no un gol, lo tengo que poner".

Maxi Romero, el gran apuntado por la hinchada de Racing.

Ya con relación al encuentro en sí, "Pintita" opinó: "El partido fue muy bueno para nosotros. Tuvimos el partido que quisimos jugar. El primer tiempo lo tuvimos controlado y nos faltó el último pase o tiempo para la definición". "Dominamos el partido y lamentablemente llegamos a la definición por penales, donde nos tocó quedar afuera", completó el estratega.

Las estadísticas de Maxi Romero en Racing