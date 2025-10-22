Fue campeón con Mostaza Merlo y viajó a ver a Racing vs Flamengo por Libertadores: "Disfrutar"

Una figura del Racing campeón del 2001 dejó todo para acompañar al equipo de Costas ante Flamengo, por la semifinal de Copa Libertadores.

Racing tendrá este miércoles una noche histórica ante Flamengo por semifinal de Copa Libertadores y, entre los miles de hinchas que estarán apoyando, habrá uno más que especial. Se trata de Francisco "Pancho" Maciel, referente del equipo campeón del 2001 de Reinaldo "Mostaza" Merlo, que dejó todo para a ir alentar a "La Academia" en Río de Janeiro.

Durante la previa al encuentro de esta noche en el estadio Maracaná, los fanáticos de Racing organizaron un encuentro en la playa carioca y entre ellos se encontraba "Pancho" Maciel, quien fue figura en el conjunto de Avellaneda que cortó con la sequía de 35 años sin títulos.

Maciel, que disputó 55 partidos con la casaca de la "Acadé", asistió al banderazo con su camiseta del Torneo Apertura 2001 y expresó en diálogo con TyC Sports: "Es la histórica. Los chicos me dijeron 'papá, llevala', y bueno...me la puse".

Luego, consultado sobre sus sensaciones respecto al partido contra Flamengo y lo que sentía cuando fue futbolista en 2001, manifestó: "Es parecido. Ayer llegué justo a ver a los jugadores llegar al hotel y me imaginaba ahí arriba (del micro), ver a los jugadores golpear la ventana, aplaudir...decía 'qué lindo, qué envidia sana estar en esa situación'".

Maciel, que tuvo pasos por Almagro, Huracán, Mallorca y Murcia de España, concluyó: "Acompañado por mis hijos, que es lo más lindo que hay, verlos a ellos disfrutar esto es increíble".

Los números de Francisco "Pancho" Maciel en Racing

Partidos: 55.

Goles: 1.

Asistencias: 4.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la ida de la Copa Libertadores

Todo indica que los titulares en Río de Janeiro serán Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. De concretarse este once, Sosa, Rojas, Nardoni y Solari jugarán desde el arranque sin estar al ciento por ciento físicamente.

Por otro lado, en el banco de los suplentes habrá alternativas como Marco Di Césare, Agustín García Basso, Facundo Mura, Ignacio Rodríguez, Bruno Zuculini, Richard Sánchez, Duván Vergara, Matías Zaracho, Luciano Vietto y Adrián Balboa.

La posible formación de Flamengo vs. Racing, por la ida de la Copa Libertadores

Si bien el entrenador del "Fla", Filipoe Luis, no confirmó el 11 que saldrá desde el inicio, iría con todo lo mejor que tiene disponible, con el posible regreso del chileno Erik Pulgar al banco de los suplentes tras superar una lesión de cuatro meses.

Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming