Formación de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores: 9 nombres seguros y una duda clave

El plan de Costas para la formación de Racing vs. Vélez en la revancha.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, ya tiene el plan listo para afrontar la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Vélez Sarsfield. Después de la victoria por 1-0 en la ida en Liniers con el gol de Adrián "Maravilla" Martínez, el cuadro de Avellaneda necesita al menos un empate en el "Cilindro" para avanzar a las semifinales del máximo torneo continental luego de 28 años.

En esta coyuntura, el cuerpo técnico de la "Academia" elige la formación para este choque trascendental con el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Con nueve futbolistas ya asegurados desde el arranque, estará la duda clave de Santiago Solari hasta último momento por la sobrecarga muscular en el recto anterior izquierdo que sufrió en la ida. Y hasta podría haber un cambio de esquema táctico en casa, si es que el director técnico elige a un mediocampista en vez de a un delantero para reemplazar eventualmente al delantero ex Defensa y Justicia.

La posible formación de Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

Hay nueve jugadores asegurados en la alineación del local, y todos ellos están de mitad de cancha hacia atrás. Los elegidos por Costas son Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; y "Maravilla" Martínez. Si bien Colombo y Rojas quedaron afuera ante Huracán por diversos motivos, todo indica que no tendrán inconvenientes para reaparecer frente al conjunto de Liniers.

Los dos puestos restantes estarán en disputa hasta último momento. Si Solari está al ciento por ciento, será de la partida. En el caso de no ser así, hay cuatro futbolistas que pueden ingresar al once: Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Tomás Conechny y Duván Vergara. Mientras que "Zucu" regresa en la Libertadores tras la suspensión, el rendimiento positivo de los otros tres jugadores mencionados contra el "Globo" hace dudar al cuerpo técnico. En tanto, corren desde más atrás en la consideración otros compañeros que no tuvieron un buen nivel en la cancha del "Quemero", como Luciano Vietto y Adrián "Rocky" Balboa.

Cuándo juegan Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores: hora, TV y streaming online

El partido de vuelta de los cuartos de final será el martes 23 de septiembre del 2025 a las 19 horas en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El ganador de esta serie enfrentará en la semifinal al vencedor de la llave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, luego de la victoria del elenco carioca por 2-1 en la ida en Río de Janeiro (Brasil).

Solari, la gran duda de Racing vs. Vélez para la revancha.

¿Qué necesita Racing para eliminar a Vélez y clasificar en la Copa Libertadores?