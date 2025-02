El anuncio de Racing que festeja Costas para la vuelta de la Recopa ante Botafogo

La buena noticia para el Racing de Costas antes de la revancha ante Botafogo.

El Racing de Gustavo Costas festeja una gran noticia para la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025, frente a Botafogo en Brasil. El equipo de Avellaneda se impuso por 2-0 en la ida como local en el Cilindro, por lo que ahora le alcanzará hasta con perder por un gol para proclamarse campeón del torneo por primera vez en su historia, en Río de Janeiro.

Para ese encuentro, la "Academia" puede llegar a recuperar a Santiago Sosa, el defensor de 25 años que no juega desde el 3 de febrero pasado por un esguince en la rodilla derecha sufrido contra Estudiantes en La Plata. Por primera vez, el ex River Plate hizo trabajos de campo en el entrenamiento del domingo 23 del mismo mes, por lo que podría regresar a la lista de concentrados aunque sea para estar en el banco de los suplentes.

Racing se ilusiona con la vuelta de Sosa frente a Botafogo para la Recopa

El ex Atlanta United trabajó en el campo de juego junto a Luciano Vietto, que estará entre los convocados para el viaje a Brasil. Como el delantero dirá presente, todo indica que el líbero también, aunque será esperado hasta último momento. De hecho, en el caso de reaparecer lo haría en el banco de los suplentes. Los tiempos de rehabilitación están muy justos para "Santi", por lo que en principio el cuerpo técnico de Costas preferiría no arriesgarlo como titular. Por su parte, "Lucho" también estará entre los relevos y su lugar en el once podría ser ocupado por Agustín Almendra.

Sosa volvió a trabajar en campo en Racing.

Agustín García Basso, el único descartado para Botafogo vs. Racing

El stopper izquierdo es hasta ahora la baja confirmada en la "Academia", ya que todavía no se repone por completo de una lesión ósea en el peroné de la pierna derecha. Si bien la misma no requiere el uso de yeso, la recuperación habitual demanda entre cuatro y seis semanas. Como se lastimó el 24 de enero ante Barracas Central, recién va casi un mes, por lo que se estiman 15 días más de rehabilitación para el zurdo.

Las estadísticas de Santiago Sosa en Racing

54 partidos oficiales.

2 goles.

2 asistencias.

1 título conseguido.

Cómo ver Botafogo vs. Racing por el partido de vuelta de la Recopa

Este jueves 27 de febrero del 2025 se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Fogao" a partir de las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. La transmisión en vivo en la televisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Disney+ versión Estándar y Premium, entre otras aplicaciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

¿Qué necesita Racing para ser campeón de la Recopa?

Ganar.

Empatar.

Perder por un gol.

Perder por dos goles y luego ganar en la definición por penales.

La posible formación de Racing vs. Botafogo por la Recopa

El equipo de Costas saltaría a la cancha en Brasil con el capitán Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Luciano Vietto o Agustín Almendra, Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas.