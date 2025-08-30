Costas vuelve a contar con dos figuras de Racing y pone todo ante Unión

Costas festeja en Racing: los jugadores que vuelven frente a Unión para buscar la segunda victoria en el Clausura.

Racing necesita empezar a sumar de a tres para salir del fondo de la tabla y Gustavo Costas volverá a contar con dos jugadores fundamentales. Para recibir este sábado a Unión de Santa Fe, el entrenador recupera a Franco Pardo y Gabriel Rojas, que estarán desde el inicio en el Cilindro.

Por el lado del defensor central, de 28 años, cumplió la fecha de suspensión ante Argentinos Juniors y todo indica que regresará la titularidad en lugar de Marco Di Césare. Los otros dos intérpretes de la habitual línea de tres zagueros serán Santiago Sosa y, el restante, saldrá de Nazareno Colombo o Agustín García Basso.

Rojas, por su parte, volverá a estar desde el inicio en el carril izquierdo tras recuperarse de la fisura en la costilla que lo dejó afuera en la visita a La Paternal, en reemplazo de Kevin Mura, que volverá a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

Además, el otro retorno importante se dará en la mitad de la cancha. Agustín Almedra, quien tampoco estuvo frente al "Bicho", será el acompañante de Juan Ignacio Nardoni, mientras que por el costado derecho jugará el uruguayo Gastón Martirena.

En la delantera, solo resta saber quien se quedará con el carril izquierdo, ya que Tomás Conechny y Duván Vergara pelean por un lugar, y Adrián "Maravilla" Martínez y Adrián Balboa serán la dupla del centro.

La probable formación de Racing vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Clausura

Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

El fixture de Racing en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores

Fecha 7 - Torneo Clausura - Racing vs. Unión de Santa Fe - domingo 31 de agosto a las 21.15.

vs. Unión de Santa Fe - domingo 31 de agosto a las 21.15. Fecha 8 - Torneo Clausura - Racing vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 14 de septiembre con día y hora a definir.

vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 14 de septiembre con día y hora a definir. Cuartos de final - ida - Copa Libertadores - Vélez vs. Racing - martes 16 de septiembre a las 19 horas.

- martes 16 de septiembre a las 19 horas. Cuartos de final - vuelta - Copa Libertadores - Racing vs. Vélez - martes 23 de septiembre a las 19 horas.

vs. Vélez - martes 23 de septiembre a las 19 horas. Cuartos de final - Copa Argentina - Racing vs. River/Unión de Santa Fe - con fecha y hora a definir.

La explicación de Costas sobre el cambio de Arias en Racing vs. Peñarol

Según contó el periodista Tomás Dávila en ESPN F12, "la relación entre ambos es buena y Arias es el hombre de confianza de Costas, que lo ha puesto hasta lesionado. El arquero no estaba enterado de la situación y el jueves cuando volvieron a entrenar lo primero que hizo el técnico fue hablar con el arquero a solas para explicarle por qué tomó la decisión, Arias dio su devolución, expresó su enojo y dijo que no se había enterado qué iba a pasar".

El estratega campeón de la Sudamericana y la Recopa tuvo respuesta ante eso y sostuvo que "en una situación puntual en otro partido vio que hubo cambio de arquero y empezó a consultar con otros qué le convenía hacer en la misma situación. Todos le aconsejaron lo mismo, que no le avise para que no ataje condicionado, por eso tomó la decisión de no avisar, explicó y Arias lo entendió", aseveró el columnista en diálogo con Mariano Closs en ESPN F12.