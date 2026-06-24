Qatarí Madibo, suspendido por cinco partidos en Mundial por entrada que lesionó al canadiense Kone

Assim Madibo, de Qatar, comete una falta sobre Ismael Kone, de Canadá

El centrocampista de Qatar Assim Madibo fue ‌suspendido por ‌cinco partidos tras recibir una tarjeta roja por una entrada que causó una lesión grave al centrocampista canadiense Ismael Kone, informó ​la ⁠FIFA el miércoles.

Qatar cayó ‌6-0 ante Canadá en ⁠su segundo ⁠partido del Grupo B, durante el cual Kone sufrió una ⁠fractura en una pierna ​tras una torpe ‌entrada de Madibo ‌en la segunda parte.

La ⁠Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso una suspensión de cinco partidos ​por ‌juego antideportivo grave, una decisión que puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de ⁠la entidad.

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Kone ha sido operado y Madibo y el ministro de Deportes de Catar lo visitaron en el hospital para interesarse por su ‌estado de salud, informó la Federación de Fútbol de Qatar el martes.

Qatar disputa su último partido de la ‌fase de grupos contra Bosnia y Herzegovina más tarde ‌el miércoles, ⁠mientras que Canadá, uno de los coanfitriones, ​se enfrenta a Suiza.

Con información de Reuters