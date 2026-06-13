Qatar marca en el descuento para lograr heroico empate 1-1 ante Suiza por el Grupo B

La selección de Qatar consiguió el sábado su primer punto en un Mundial gracias a un tanto en el tiempo de descuento para empatar 1-1 con Suiza en un partido por el Grupo B, dinámico y con un claro dominio del conjunto europeo durante los 90 minutos.
Suiza se adelantó en el minuto 17 cuando Breel Embolo transformó un penal con gran tranquilidad, pero pagó el precio de no haber marcado más goles tras 26 intentos a puerta en un partido que dominó desde el pitido inicial y en el que convirtió en la gran figura al meta qatarí.
Qatar aguantó la presión bajo el abrasador sol californiano y, ya avanzado el tiempo añadido, dejó atónitos a todos cuando el capitán Boualem Khoukhi remató de cabeza un centro desde la izquierda de Homam Ahmed, desatando escenas de caóticas celebraciones en el estadio.
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Qatar se enfrentará a Canadá, coanfitriona del torneo, en Vancouver, y Suiza se medirá a Bosnia en el Estadio de Los Ángeles en los próximos partidos del Grupo B el jueves.
Canadá y Bosnia igualaron 1-1 en el choque que abrió la actividad de la zona el viernes.
Con información de Reuters