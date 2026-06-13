Qatar marca en el descuento para lograr heroico empate 1-1 ante Suiza por el Grupo B

Pedro Miguel, de Qatar, celebra después de que Boualem Khoukhi marcara ante Suiza

La selección de Qatar consiguió el sábado su ‌primer punto ‌en un Mundial gracias a un tanto en el tiempo de descuento para empatar 1-1 con Suiza en un partido por el Grupo B, dinámico ​y con ⁠un claro dominio del ‌conjunto europeo durante los ⁠90 minutos.

Suiza se adelantó ⁠en el minuto 17 cuando Breel Embolo transformó un penal con ⁠gran tranquilidad, pero pagó ​el precio de no ‌haber marcado más ‌goles tras 26 intentos a ⁠puerta en un partido que dominó desde el pitido inicial y en el que ​convirtió en ‌la gran figura al meta qatarí.

Qatar aguantó la presión bajo el abrasador sol californiano y, ya avanzado ⁠el tiempo añadido, dejó atónitos a todos cuando el capitán Boualem Khoukhi remató de cabeza un centro desde la izquierda de Homam Ahmed, desatando escenas de caóticas ‌celebraciones en el estadio.

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Qatar se enfrentará a Canadá, coanfitriona del torneo, en Vancouver, y Suiza se medirá a Bosnia en el Estadio ‌de Los Ángeles en los próximos partidos del Grupo B el ‌jueves.

Canadá y ⁠Bosnia igualaron 1-1 en el choque que abrió ​la actividad de la zona el viernes.

Con información de Reuters