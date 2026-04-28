PSG vence 5-4 al Bayern en emocionante ida de semifinales de Champions con récord de goles

Liga de Campeones de la UEFA - Semifinal - Partido de ida - París Saint Germain - Bayern de Múnich

El Paris Saint-Germain derrotó el martes 5-4 al Bayern ‌Munich en la ‌ida de semifinales de la Liga de Campeones, un partido que batió el récord de goles en esta fase de la competición.

El encuentro enfrentó a los ​equipos más ⁠ofensivos de la Liga de ‌Campeones de esta temporada ⁠y rápidamente estuvo ⁠a la altura de las expectativas, con el PSG remontando el marcador ⁠para ponerse 2-1 tras los ​goles de Khvicha Kvaratskhelia ‌y Joao Neves ‌a los 24 y 33 ⁠minutos. Harry Kane había abierto el marcador de penal a los 17.

Michael Olise empató para los ​bávaros ‌con una jugada individual a los 41, antes de que un penal de Ousmane Dembélé en el tiempo de ⁠descuento devolviera la ventaja a los locales al llegar al descanso.

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El equipo francés pareció sentenciar el partido al marcar dos goles en dos minutos, obra de Kvaratskhelia y Dembélé, ‌para ponerse 5-2 arriba a los 58, pero el Bayern se negó a rendirse.

El equipo bávaro respondió con dos anotaciones en tres ‌minutos, obra de Dayot Upamecano y un gran gol del colombiano Luis ‌Díaz, lo ⁠que mejora considerablemente sus opciones de cara al ​partido de vuelta en Múnich la próxima semana.

Con información de Reuters