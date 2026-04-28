PSG vence 5-4 al Bayern en emocionante ida de semifinales de Champions con récord de goles

El Paris Saint-Germain derrotó el martes 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, un partido que batió el récord de goles en esta fase de la competición.
El encuentro enfrentó a los equipos más ofensivos de la Liga de Campeones de esta temporada y rápidamente estuvo a la altura de las expectativas, con el PSG remontando el marcador para ponerse 2-1 tras los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves a los 24 y 33 minutos. Harry Kane había abierto el marcador de penal a los 17.
Michael Olise empató para los bávaros con una jugada individual a los 41, antes de que un penal de Ousmane Dembélé en el tiempo de descuento devolviera la ventaja a los locales al llegar al descanso.
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El equipo francés pareció sentenciar el partido al marcar dos goles en dos minutos, obra de Kvaratskhelia y Dembélé, para ponerse 5-2 arriba a los 58, pero el Bayern se negó a rendirse.
El equipo bávaro respondió con dos anotaciones en tres minutos, obra de Dayot Upamecano y un gran gol del colombiano Luis Díaz, lo que mejora considerablemente sus opciones de cara al partido de vuelta en Múnich la próxima semana.
Con información de Reuters