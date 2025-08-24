Manchester United vs. Fulham por Premier League: hora, TV en vivo y streaming online

El Manchester United buscará recuperarse de su derrota inaugural cuando visite al Fulham este domingo en Craven Cottage. Los Red Devils llegan con la presión de no encadenar dos derrotas consecutivas al inicio de temporada, mientras que los Cottagers intentarán aprovechar su condición de local tras el empate agónico conseguido ante Brighton en la fecha anterior.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Fulham, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Fulham?

El partido entre Manchester United y Fulham por la fecha 2 de la Premier League se jugará este domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 12:30 horas (hora argentina) en el estadio Craven Cottage de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto de Old Trafford llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 1-0 ante Arsenal en la fecha inaugural, resultado que dejó muchas sensaciones encontradas. A pesar del marcador adverso, el equipo de Ruben Amorim mostró una mejora notable en su juego, con los nuevos fichajes Bryan Mbeumo y Matheus Cunha como principales amenazas ofensivas, aunque la falta de contundencia en el área rival y un error del arquero Altay Bayindir terminaron costando los tres puntos.

Los números de Amorim al frente del Manchester United son preocupantes: 15 derrotas en 28 partidos de Premier League desde que asumió el cargo, una cifra que contrasta enormemente con su exitoso paso por el Sporting Lisboa, donde perdió apenas 14 encuentros en 167 partidos de liga. Sin embargo, la historia sugiere que comenzar perdiendo no necesariamente es sinónimo de fracaso para los Red Devils, ya que en las únicas dos ocasiones previas que perdieron sus dos primeros partidos de temporada (1992-93 y 2022-23), terminaron conquistando títulos importantes.

La situación como visitante del Manchester United es particularmente compleja, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos fuera de casa en Premier League. Esta estadística representa un desafío adicional para el conjunto dirigido por Amorim, quien necesita revertir urgentemente esta tendencia negativa lejos de Old Trafford para mantener vivas las aspiraciones del club en la presente temporada.

Por su parte, el Fulham viene de conseguir un valioso empate 1-1 ante Brighton en su debut, partido en el que Rodrigo Muniz se convirtió en el héroe al anotar el gol del empate en los últimos minutos del encuentro. Este resultado fue especialmente importante para los Cottagers, ya que parecían encaminarse hacia una derrota que habría significado un mal inicio de temporada en casa de los dirigidos por Marco Silva.

El técnico portugués del Fulham afronta una situación delicada en Craven Cottage, donde su equipo ha perdido los últimos tres partidos de Premier League ante Chelsea, Everton y Manchester City. Silva nunca en su carrera como entrenador ha perdido cuatro partidos consecutivos como local en competiciones de liga, por lo que este encuentro ante el Manchester United se presenta como una oportunidad crucial para evitar entrar en territorio desconocido y negativo para el estratega luso.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Manchester United, que ha conseguido ocho victorias consecutivas visitando al Fulham en Premier League. De lograr un nuevo triunfo en Craven Cottage, los Red Devils establecerían un récord histórico al conseguir nueve victorias consecutivas como visitante ante un mismo rival en la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, vale recordar que el Fulham eliminó al Manchester United por penales en la FA Cup el pasado marzo, demostrando que puede competir de igual a igual contra los grandes.

Formaciones probables de Fulham y Manchester United

Manchester United: Andre Onana; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Calvin Bassey; Sander Berge, Sasa Lukic; Adama Traoré, Emile Smith Rowe, Alex Iwobi; Rodrigo Muniz.

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, tendrá que resolver algunas dudas importantes de cara a este encuentro. La principal incertidumbre gira en torno a la portería, donde Andre Onana está disponible tras confirmar su recuperación física, pero existe la posibilidad de que continúe siendo relegado al banco tras el error de Altay Bayindir ante Arsenal. En el ataque, Benjamin Sesko apunta a ser titular después de ingresar desde el banco en el partido anterior, posiblemente ocupando el lugar de Mason Mount.

Las únicas bajas confirmadas para los Red Devils son Lisandro Martínez por una lesión en la rodilla y Noussair Mazraoui debido a problemas musculares en el tendón de la corva. El resto del plantel está a disposición de Amorim, quien podría introducir algunos cambios tácticos respecto al partido ante Arsenal, especialmente en el mediocampo y en las posiciones ofensivas para buscar mayor efectividad en el último tercio del campo.

Por el lado del Fulham, Marco Silva tiene dos dudas en la defensa relacionadas con los laterales izquierdos Ryan Sessegnon y Antonee Robinson, ambos con problemas físicos que los mantuvieron fuera del encuentro ante Brighton. Calvin Bassey es el candidato más probable para ocupar esa posición en caso de que ninguno de los dos pueda estar disponible para este compromiso dominical.

En el ataque, Rodrigo Muniz parte como favorito para ser titular después de su gol salvador ante Brighton, lo que pondría en riesgo la titularidad de Raúl Jiménez. Silva también debe decidir quién ocupará la posición de mediapunta, donde tiene varias opciones de calidad como Josh King, Emile Smith Rowe y el ex Manchester United Andreas Pereira, cada uno aportando características diferentes al juego del equipo londinense.

Fulham vs. Manchester United: ficha técnica