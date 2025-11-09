Manchester City vs. Liverpool por Premier League: hora, TV en vivo y streaming online

El Liverpool de Alexis Mac Allister buscará mantener su reciente recuperación cuando visite a Manchester City este domingo 9 de noviembre del 2025 en el Etihad Stadium, en un partido que marcará un hito histórico para Pep Guardiola, quien dirigirá su encuentro número 1000 como entrenador profesional. Los dirigidos por Arne Slot llegan renovados tras vencer al Real Madrid en la Champions League y cortar una racha de cinco derrotas consecutivas en la Premier League, mientras que los Sky Blues se encuentran segundos en la tabla, a un punto del Arsenal, y vienen de golear 4-1 al Borussia Dortmund con 10 goles en sus últimos tres partidos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Liverpool y Manchester City, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Liverpool y Manchester City?

El partido entre Liverpool y Manchester City por la jornada 11 de la Premier League se jugará este domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 13:30 horas (hora argentina) en el Etihad Stadium de Manchester. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Chris Kavanagh.

El conjunto de Arne Slot llega a este compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla de la Premier League tras haber disputado 10 partidos. Los Reds atravesaron una complicada racha que los vio caer en cinco encuentros consecutivos del torneo inglés, lo que puso en duda su capacidad para competir por los puestos de Champions League en esta temporada.

Sin embargo, el equipo de Anfield parece haber encontrado nuevamente su mejor versión en el momento justo. Primero con una convincente victoria por 2-0 ante el Aston Villa en la Premier League, y luego con un merecido triunfo por 1-0 sobre el Real Madrid en Champions League en Anfield, donde solo las atajadas de Thibaut Courtois evitaron una goleada mayor. Esta recuperación ha devuelto la solidez defensiva que habían perdido durante 10 partidos entre septiembre y octubre, período en el que no lograron mantener la valla invicta en ninguna ocasión.

El desafío para el Liverpool este domingo será cortar una racha de tres derrotas consecutivas como visitante en la Premier League. De caer nuevamente en el Etihad, los Reds sufrirían cuatro derrotas seguidas fuera de casa en el torneo inglés por primera vez desde abril de 2012, cuando Kenny Dalglish era el entrenador. Además, a pesar de haber ganado ambos encuentros ante el Manchester City la temporada pasada por 2-0, el Liverpool nunca ha logrado vencer en partidos consecutivos como visitante ante los Citizens en la historia de la Premier League.

Por su parte, el Manchester City se encuentra en la segunda posición de la tabla con un punto de ventaja sobre el Liverpool tras 10 jornadas disputadas. Los Sky Blues tienen la posibilidad de acercarse a solo tres puntos del líder Arsenal si el Sunderland logra sorprender a los Gunners el sábado por la noche, lo que añade un condimento especial a este encuentro dominical.

El equipo de Pep Guardiola viene de una contundente victoria por 4-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League, partido en el que Phil Foden brilló con una actuación inspirada que le valió su convocatoria a la selección inglesa. Los Citizens han encontrado un momento goleador excepcional, acumulando 10 tantos en sus últimos tres compromisos en todas las competiciones, lo que pinta un panorama prometedor para la afición del Etihad.

Erling Haaland continúa su imparable racha goleadora y se encuentra a solo dos tantos de alcanzar la barrera de los 100 goles en la Premier League. Si el delantero noruego logra un doblete en su partido número 108 en el torneo inglés, romperá el récord de Alan Shearer como el jugador más rápido en llegar a esa cifra, ya que la leyenda del Newcastle necesitó 124 encuentros para conseguirlo. Además, Haaland se convirtió en el primer jugador del City en marcar en cinco partidos consecutivos de Champions League, tras su brillante doblete en el triunfo por 3-1 ante el Bournemouth el fin de semana pasado.

Formaciones probables de Manchester City y Liverpool

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Finley O'Reilly; Nico Gonzalez; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Finley O'Reilly; Nico Gonzalez; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland. Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

El técnico del Manchester City, Guardiola, deberá afrontar este partido histórico sin dos mediocampistas clave de su plantilla. Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, no estuvo presente en el partido ante el Borussia Dortmund debido a que no se encontraba en perfectas condiciones físicas, y el entrenador catalán reveló que probablemente será descansado hasta después del parón internacional. Por su parte, Mateo Kovacic es baja confirmada debido a una lesión en el tobillo que podría mantenerlo fuera de acción durante varios meses.

A pesar de estas ausencias, Guardiola contará con el resto de su plantel disponible y se espera que presente un once inicial similar al que goleó al Dortmund en la Champions League. Erling Haaland liderará el ataque en busca de esos dos goles que lo separan de la centena en la Premier League y del récord histórico que ostenta Alan Shearer. Phil Foden, tras su brillante actuación europea, volverá a ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de los Sky Blues junto a Jeremy Doku.

Por el lado del Liverpool, Slot tiene varias bajas importantes para enfrentar este desafío en el Etihad. Alexander Isak, la contratación récord de la Premier League, continúa siendo duda debido a la lesión en la ingle que sufrió en la victoria de Champions League ante el Eintracht Frankfurt el mes pasado. Aunque existe la posibilidad de que el delantero sueco sea incluido en la convocatoria, Slot ya confirmó que no será titular en este encuentro. Además, el entrenador holandés no podrá contar con Jeremie Frimpong (isquiotibiales), Alisson Becker (isquiotibiales) y Giovanni Leoni (ligamento cruzado anterior).

Mohamed Salah será una de las figuras más importantes para el Liverpool en este partido. El egipcio se encuentra a solo un gol o una asistencia de superar el récord histórico de Wayne Rooney de contribuciones para un solo club en la Premier League, ya que actualmente iguala las 276 participaciones del ex delantero del Manchester United. Tras capitalizar el error de Emiliano Martínez en la victoria ante el Aston Villa, Salah buscará seguir ampliando su leyenda en el fútbol inglés. En el arco, Giorgi Mamardashvili defenderá la portería de los Reds ante la ausencia de Alisson.

Manchester City vs. Liverpool: ficha técnica