Elon Musk quiere comprar el Manchester United por una estratosférica cifra

El Multimillonario quiere comprar al conjunto inglés y está dispuesto a desembolsar una cifra astronómica. La idea es hacerlo lo más rápido posible.

Una vez más, el Manchester United se convirtió en noticia por algo más que no sea deporte. Ya desde hace mucho tiempo, cada vez que aparece el nombre del club, más allá de lo deportivo, aparece la posibilidad de un millonario que quiera comprar la institución que tiene muchísimos años en el fútbol inglés. Esta vez no es la excepción.

El equipo Rojo está a la venta y allí apareció uno de los grandes millonarios de todo el mundo: Elon Musk. El dueño de Twitter podría tener, en el mundo del fútbol, su nueva inversión. Desde Inglaterra apuntan a que el United será, próximamente, propiedad de Musk ya que está dispuesto a desembolsar una fortuna para llevarse al equipo inglés y así sumarlo a su cartera. La familia Glazer ya había puesto a disposición la venta del club en noviembre, pero nadie había avanzado sobre eso, hasta que ahora hubo novedades.

El medio reconocido como Sky Sports había sostenido, en las últimas semanas, que el Emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani quería llevarse el United, pero la plata que había ofrecido no era suficiente. En esta ocasión, el mismo medio, indicó que existe la posibilidad de que Elon Musk decida ofertar 4.500 millones de libras esterlinas para arribar en el mundo del fútbol. Esto sería la llegada de un nuevo millonario al mundo del fútbol y que, además, tiene la potestad de ser uno de los dos hombres más ricos del globo.

El comentario de Elon Musk en 2022

Elon Musk aseguró, el año pasado, en Twitter que comprará un importante club de Europa. El hombre más rico del mundo aprovechó la red social del pajarito para mostrar su interés por adquirir a un equipo, que actualmente no pasa un buen momento a pesar de tener a una figura mundial en el plantel. Minutos después, el propio magnate sostuvo que sólo era una broma, aunque no desmintió que en un futuro tome la decisión de meterse en el mundo del fútbol.

"Para ser claro, apoyo a la mitad izquierda del Partido Republicano y la mitad derecha del Partido Demócrata", expuso el millonario en un principio en su Twitter. Luego de esto, agregó: "Además, compraré el Manchester United, de nada". Sin dudas que sus dichos sorprendieron a más de uno. Cabe destacar, que los seis hijos del fallecido empresario estadounidense Malcolm Glazer son los actuales dueños del club de Manchester. Ninguno de estos habló al respecto de la propuesta del dueño de Tesla y SpaceX.

Igualmente, Elon Musk aclaró más tarde que su propuesta no fue para nada real: "No, esto no es más que una broma en Twitter. No compraré ningún equipo deportivo. Aunque, si fuera cualquier equipo, sería el Manchester United. Era mi equipo favorito cuando era niño"