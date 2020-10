Sergio Agüero estuvo cuatro meses fuera de las canchas debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 22 de junio en un encuentro entre Manchester City y Burnley. Tras una larga espera, el delantero regresó el 17 de octubre para el choque frente al Arsenal, por la quinta fecha de la Premier League. Pese a que los locales ganaron 1-0 gracias al gol de Raheem Sterling en el Etihad Stadium, el Kun protagonizó un hecho verdaderamente repudiable.

Transcurrían 41 minutos del primer tiempo, cuando el argentino fue a disputar una pelota sobre la línea de córner para presionar a un rival y provocar un saque de esquina en ataque. Luego de no conseguirlo, le reclamó a la jueza de línea para que le concediera la oportunidad a su equipo.

Como Sian Massey-Ellis -árbitra del fútbol inglés- se mantuvo firme en su decisión, el goleador volvió a insistirlr para que cobrara el córner. No conforme con el accionar de la mujer, la tomó del cuello mientras estaba de espaldas y ella se lo intentó sacar de encima con un evidente gesto.

El video de la violenta acción circuló tan rápido en las redes sociales que se convirtió en una tendencia mundial. Miles de usuarios de todas partes del mundo repudiaron el agarrón del Kun y exigieron que el club o las autoridades de la Premier League lo sancionen. De hecho, y de acuerdo a lo que indica el reglamento de dicha competencia, el delantero debería haber sido sancionado y aún puede serlo si la liga revisa la acción.

En lo que respecta a la tarjeta amarilla, las leyes del fútbol inglés indican: "Debe utilizarse cuando haya contacto físico con cualquier oficial de partido de una manera no agresiva (un enfoque inquisitivo para llamar la atención del árbitro, por ejemplo)". En cuanto a la tarjeta roja, aseguran que debe mostrarse cuando "hay contacto físico con los árbitros del partido de manera agresiva o de confrontación".

La insólita defensa de Pep Guardiola, entrenador de Manchester City sobre el violento agarrón del Kun Agüero:

Tras la finalización del partido, y durante la conferencia de prensa, un periodista le consultó a Guardiola por la acción del delantero argentino: "¿Podría evaluar brevemente lo sucedido en la primera parte cuando se vio a Sergio tocar el hombro de la jueza de línea?".

La respuesta del entrenador catalán no estuvo a la altura y optó por minimizar el repudiable agarrón de Agüero, intentando desviar el foco del asunto: "Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta, vamos".