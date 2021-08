El Pollo Vignolo reveló un mensaje de Riquelme a Boca y Seba Domínguez lo cruzó: "Debería ser privado"

Sebastián "El Pollo" Vignolo dio a conocer el mensaje que Juan Román Riquelme le mandó a los jugadores de Boca tras la salida de Sebastián Villa y Seba Domínguez lo cruzó en vivo.

En Boca siguen los problemas. Luego de la eliminación ante Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo recibió la inesperada noticia de que Sebastián Villa pretende marcharse del club. Como consecuencia, la dirigencia se opuso y Juan Román Riquelme optó por enviarle un picante mensaje a los jugadores del plantel. Sebastián "El Pollo" Vignolo reveló los detalles de lo que les dijo y Sebastián Domínguez lo cruzó en vivo.

En un picante debate, en el que los panelistas como Oscar Ruggeri, Miguel Simón, Luciana Rubinska, Diego Latorre y Antonio "El Turco" Mohamed también opinaron, "El Pollo" Vignolo interrumpió la encendida charla y dio a conocer el fuerte descargo de Riquelme contra los jugadores del "Xeneize": "Les voy a leer algo".

"Les agradezco todo lo que hicieron con Mineiro. Sabemos que fuimos perjudicados, pero como jugamos esa serie es cómo tenemos que encarar lo que viene", indicó el Vicepresidente de Boca. Incluso, y teniendo en cuenta que Villa y otras futbolistas más han manifestado el deseo de marcharse, les hizo un pedido particular: "Quiero que todos estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gustan que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta".

Sebastián Domínguez cruzó al Pollo Vignolo en ESPN.

Frente al silencio de la mesa de ESPN, el conductor del programa sorprendió: "Fue un mensaje de Riquelme al plantel". Luego, Ruggeri intervino y marcó: "Ah, muy bien". Por su parte, Vignolo agregó qué sucedió tras los dichos de Riquelme: "Al escuchar eso, agarró las cosas y se fue. Es un mensaje extraordinario, un mensaje como debe ser". En tanto, "El Cabezón" resaltó: "Esto tendría que haber estado desde el primer día".

El picante cruce entre El Pollo Vignolo y Seba Domínguez tras el mensaje de Riquelme al plantel de Boca

Luego de que "El Pollo" Vignolo leyera el mensaje que Riquelme le expresó a los futbolistas del plantel de Boca, Seba Domínguez intervino y lo cruzó: "Es un mensaje que debería haber sido privado también". El conductor de ESPN trató de poner paños fríos y comentó: "¿No se le habla así a un grupo?". Y el ex futbolista de Vélez y Newell's le respondió: "Sí, pero queda en el grupo".

Vignolo, un tanto incómodo, trató de cerrar la conversación desviando el foco del tema: "Después está en la habilidad del periodista que consigue el mensaje... a ver, muchas veces los que cuentan son los jugadores". Por otro lado, Latorre intervino y opinó: "Es una gran oportunidad para Boca y para generar un antes y un después". Y finalmente, Domínguez concluyó: "No es que está mal el mensaje, es lo lógico, lo que debería suceder".