Al aire de ESPN, el conductor de F90 filtró información sobre el ídolo de Boca.

En otro picante editorial, El Pollo Vignolo habló de la frase contra River Plate que se le escuchó a Juan Román Riquelme en medio del Superclásico contra Boca Juniors. El relator y conductor de ESPN F90 filtró una contundente información sobre el vicepresidente "Xeneize".

Había finalizado el partido entre Boca y River. El Superclásico había terminado 1 a 1 y en la televisión se encontraban realizando el análisis de lo que arrojó una nueva jornada entre los dos clubes más importantes del fútbol argentino. Allí fue cuando, detrás de cámara y pegando un grito que pudo oírse con claridad, una voz exclamó: "¡Hace rato que River no juega bien!".

Quien soltó estas palabras no fue otro que Juan Román Riquelme. Y, al respecto, "El Pollo" Vignolo se refirió con un contundente editorial realizado este martes por la tarde en ESPN. Haciendo una analogía sobre su paso por el colegio primario y secundario, el haber aprobado materias por tener "buen concepto" y otros recuerdos de su vida, el conductor exclamó: "A River lo veo jugar bien cuando todo el mundo dice que juega mal".

"No sé si me pasa a mí, yo aún cuando juega mal, lo veo jugar bien. ¿Será que me quedé con el concepto? ¿Será que me quedé con el River de antes y el de ahora es diferentes? No digo que no tenga falencias, pero lo veo jugar bien hasta cuando juega mal. ¿Es problema mío o es un concepto que se ganó River? Yo creo que es un poco de todo", comenzó diciendo Vignolo. Acto seguido, reveló cuál es el enojo de Riquelme y de todos los hinchas de Boca con la prensa deportiva.

Sin filtros, "El Pollo" manifestó: "Yo quiero que analicemos lo que dijo Riquelme, que de fútbol entiende un poquito, bastante. Seguramente es la visión que tienen los que no son de River. A la gente de Boca le rompe las guindas que digamos que River juega bien. Yo la verdad, siempre que juega River siempre veo que es más que el rival. Aún cuando sea menos".

"Yo no lo vi mucho mejor a Boca, lo vi parejo. Lo de River es que realmente está jugando mal, ¿y no lo podemos ver o no lo puedo ver? O no, o River sigue jugando bien. Me quedo con la otra, ¿quién juega mejor que River, si River juega mal?", sentenció Vignolo, dejando en claro cuál es su pensamiento sobre el sistema colectivo que pregona el equipo de Gallardo. ¿Qué dirá Román?

El asombro que vivió el Pollo Vignolo en La Bombonera

El partido entre Boca Juniors y River Plate estaba por finalizar. Corrían los últimos minutos del segundo tiempo cuando, de pronto, un rebote en la cabeza de Carlos Izquierdoz desconcertó a Esteban Andrada y la pelota estaba a punto de ingresar al arco "xeneize". Era el 2-1 para los de Gallardo, pero algo ocurrió: el efecto del esférico hizo que la pelota pique en la línea y salga como por arte de magia. Allí estuvo el "Pollo" Vignolo para relatarlo y para realizar una confesión sobre el hecho.

En el aire de Pasión por el Fútbol, Vignolo reconoció que estuvo a punto de gritar gol para River. Sin embargo, un momento de lucidez le permitió no quedar en ridículo: "¿Usted sabe lo que me pasó en ese momento? Estaba por decir cantalo, cantalo. Hubiese sido terrible. Menos mal. En ese momento, por primera vez en 20 años, me iluminé. La vi adentro. Era gol”