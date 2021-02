Explosivo cruce en vivo.

El programa de Sebastián Vignolo, F90, se caracteriza por tener arduos debates y picantes cruces al aire. En este caso, la regla se cumplió a la perfección cuando el "Pollo" y Seba Domínguez se trenzaron en un escandaloso diálogo que tuvo frases como estas: "No me faltes el respeto". Ahora bien, ¿qué ocurrió para que ambos protagonistas lleguen hasta este nivel de indignación?

Todo comenzó a raíz de un intercambio de opiniones sobre el presente de Boca Juniors. Domínguez se refirió a la facilidad con la que los equipos rivales llegan a La Bombonera para arrebatarle puntos a uno de los clubes más importantes de Argentina. "Vas a jugar con Boca y me pasó de ir a jugar a La Bombonera y siempre sentirme amenazado como defensor. Estar todo el tiempo al borde de que me claven, de que me hagan un gol, sacar del medio de la cancha. Equivocarme. Yo lo veo jugar a Boca ayer contra Gimnasia y no me genera esa sensación, al contrario parece que está siempre cerca de sufrir", enfatizó el rosarino.

Acto seguido, Vignolo le respondió manifestando que en Boca hay jugadores desequilibrantes y pensantes, contrarrestando la opinión de Domínguez sobre la falta de presencia del elenco dirigido por Russo al momento de ser protagonista en su propio estadio. En ese momento, el "Pollo" lanzó un comentario que fue desacreditado por su panelista: "Querés que te diga una cosa, se van a enojar... O no, porque es un fenómeno. Boca tendría que haber ido a buscar al Pulga Rodríguez".

"Pensé que era serio", respondió Domínguez, a lo que Vignolo exclamó: "No me faltes el respeto, ¿por qué decís eso?". En ese instante, la charla ingresó en un clima aún más acalorado con una contundente refutación del ex futbolista y actual panelista de ESPN: "Me estás faltando el respeto vos a mí y a los jugadores que nombramos. Con esa camiseta es difícil. Vos afirmás eso del Pulga y no lo descubrió nadie, lo viste vos solo... Decís que no cualquiera puede ponerse la de Boca y al rato salís con esto".

Vignolo se cansó de Boca y destruyó a Russo

Luego del agónico empate entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, muchos fueron los protagonistas mediáticos que se pronunciaron contra el funcionamiento del equipo "xeneize". Entre ellos, Sebastián Vignolo inició su programa F90 en ESPN con duras críticas hacia el planteo estratégico del entrenador Miguel Ángel Russo y aseguró que River Plate juega mejor que su clásico rival.

"Los jugadores primero tienen que creerte, y después tenés que tener movilidad. Si Boca no tiene un plan de juego, no tiene movilidad, si Boca no tiene algunos mecanismos ya marcados, va a ser complicado", comenzó diciendo el "Pollo", quien no tuvo reparos al momento de indicar cuáles deberían ser los ajustes en el equipo titular de Boca para lograr mejores resultados.