Pochettino destaca el esfuerzo colectivo de EEUU en la victoria sobre Paraguay

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay

El seleccionador de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, dijo ‌a los periodistas ‌que la victoria por 4-1 de su equipo sobre Paraguay en su primer partido del Mundial fue fruto de un enfoque colectivo, más que de las individualidades.

Fue la primera vez que Estados Unidos marcaba ​cuatro goles en ⁠un partido del Mundial, dos de ‌ellos obra del delantero Folarin ⁠Balogun, quien se convirtió ⁠en el primer jugador estadounidense en marcar dos goles en un partido mundialista desde la ⁠edición de 1930.

Sin embargo, a pesar ​de las excelentes actuaciones de ‌jugadores como Balogun, Christian ‌Pulisic y Weston McKennie, Pochettino prefirió elogiar ⁠el esfuerzo conjunto de la plantilla y del cuerpo técnico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue un esfuerzo colectivo", afirmó, al tiempo que añadió que ​el equipo ‌absorbió la energía de los aficionados.

"Increíbles, estuvieron increíbles. Podemos hacer cosas increíbles si los aficionados están así".

La cómoda victoria puso de manifiesto el poderío ⁠ofensivo de la selección estadounidense, aunque hubo preocupación por el estado físico de Pulisic después de que fuera sustituido en el descanso debido a molestias en una pierna.

Pochettino señaló que, aunque el equipo estaba contento con la ‌victoria, debían recordar que solo era el comienzo del torneo.

El hecho de poder entrenar juntos durante semanas antes del Mundial había permitido a los entrenadores trabajar con los jugadores ‌en lugar de limitarse a seleccionar el equipo, como suele ocurrir cuando solo disponen de unos ‌pocos días ⁠antes de la mayoría de los compromisos internacionales, dijo Pochettino.

Estados Unidos se ​enfrentará también a Turquía y Australia en el Grupo D.

(Redacción: Ed White; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)