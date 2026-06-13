Alfaro: La derrota de Paraguay ante EEUU fue una lección "muy dolorosa"

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, calificó la derrota por 4-1 de su ‌equipo ante Estados Unidos, ‌uno de los países anfitriones, como una "enseñanza muy dolorosa", y señaló que sus jugadores fueron superados táctica, técnica y físicamente en su primer partido de un Mundial en 16 años.

El esperado regreso de Paraguay al Mundial terminó con un ​duro baño ⁠de realidad, ya que los sudamericanos tuvieron dificultades ‌para hacer frente al ritmo y ⁠la intensidad de los ⁠anfitriones, quienes pusieron de manifiesto las debilidades de los paraguayos en todo el campo para inaugurar su ⁠campaña con una contundente victoria.

"Las emociones son ​muy importantes y nosotros estábamos cargados ‌emocionalmente por todo lo ‌que traía el equipo, pero en un Mundial ⁠las emociones (hay que dejarlas) de lado", dijo Alfaro a los periodistas tras la derrota en el Grupo D. "Hay un montón de detalles ​que tenemos ‌que ajustar."

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico".

Alfaro señaló que la derrota puso de manifiesto ⁠la brecha que Paraguay debe salvar si quiere competir con las mejores selecciones del mundo.

"En el fútbol no alcanza solo con correr... Tenemos que recuperar la fortaleza defensiva. Este era un partido muy complejo pero la responsabilidad es nuestra. Hay que reducir ‌el margen de error", dijo.

A pesar de encajar cuatro goles, el argentino insistió en que la clasificación seguía estando al alcance de la mano, argumentando que los puntos, más que la diferencia de ‌goles, determinarían el destino de Paraguay.

"Tenemos que mejorar y sumar puntos", dijo. "Hoy empezó el Mundial, no terminó. Hasta ‌el final ⁠vamos a pelear".

Paraguay se enfrentará a Turquía en su próximo partido, antes ​de cerrar la fase de grupos contra Australia.

Con información de Reuters