Popovic renueva como seleccionador de Australia hasta la Copa Asiática de 2027

FOTO DE ARCHIVO: Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El seleccionador de Australia, Tony Popovic, firmó una extensión de contrato ‌que lo ‌mantendrá en el cargo hasta la Copa Asiática de 2027, informó el viernes Football Australia antes del debut de los Socceroos en el Mundial contra Turquía.

• Popovic, ​integrante de la ⁠selección australiana que alcanzó los ‌octavos de final del ⁠Mundial por primera vez ⁠en 2006, reemplazó a Graham Arnold en 2024 y ayudó al equipo ⁠a clasificarse para su sexto ​Mundial consecutivo.

• El contrato ‌del técnico de ‌52 años debía terminar después del ⁠Mundial, que se disputa hasta el 19 de julio.

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• "Ha sido un honor y un privilegio ​dirigir a ‌los Socceroos, y es un cargo que disfruto enormemente y que nunca he dado por sentado. Mi concentración absoluta ⁠ahora mismo está puesta en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Popovic.

• Australia comenzará su campaña mundialista contra Turquía en Vancouver el sábado, antes de enfrentarse a los coanfitriones ‌Estados Unidos (19 de junio) y Paraguay (25 de junio) en el Grupo D.

• La Copa Asiática del próximo año será organizada por Arabia Saudita ‌y se disputará del 7 de enero al 5 de febrero, con Australia ‌en busca ⁠de su segundo título tras ganar la edición de ​2015.

Con información de Reuters