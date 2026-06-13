El planteamiento ofensivo de Pochettino toma forma en la goleada de EEUU a Paraguay

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay

La ​estrategia de Mauricio Pochettino funcionó a las mil maravillas en la victoria por 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en su debut en el Mundial el viernes, en un ‌partido en el que los anfitriones ‌hicieron gala de una fluidez ofensiva y un juego posicional que desbordó a los sudamericanos.

En lugar de basarse en una única vía de ataque, los estadounidenses atacaron a Paraguay desde múltiples ángulos, estirando la defensa por las bandas y por detrás de la línea defensiva, en una actuación que ofreció la visión más clara hasta la fecha del proyecto de Pochettino.

Christian Pulisic fue el gran protagonista.

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Operando principalmente desde la banda izquierda, el delantero encaró repetidamente a la línea defensiva de Paraguay, ​utilizando su aceleración y su ⁠control del balón para aislar a los defensas y crear espacios.

Aunque su principal amenaza llegó ‌desde zonas abiertas, en ocasiones se desplazó hacia el interior, ayudando a Estados ⁠Unidos a sobrecargar las zonas centrales y desorganizar el ⁠esquema defensivo de Paraguay.

Esos movimientos resultaron especialmente problemáticos para el lateral derecho Juan Cáceres, quien tuvo una noche difícil, ya que Pulisic encontró repetidamente espacios por su banda, lo que obligó al defensa ⁠a realizar entradas desesperadas que le valieron una tarjeta amarilla temprana.

El dominio de los ​estadounidenses no dependió únicamente de la brillantez individual. El equipo de ‌Pochettino saturó con frecuencia las zonas centrales, con ‌McKennie y Malik Tillman contribuyendo a crear superioridad numérica en el centro del campo, mientras que ⁠los delanteros aprovechaban los espacios generados por los intentos de Paraguay de contener a Pulisic.

En la banda contraria, Sergiño Dest tardó más en imponerse, pero fue ganando influencia a medida que avanzaba el partido.

Dos potentes incursiones hacia delante pusieron de relieve su capacidad para convertir la defensa en ataque en ​un instante, incluida ‌una carrera en la primera parte que fácilmente podría haber dado lugar a otro gol.

La variedad de los patrones de ataque de Estados Unidos puede haber sido la señal más alentadora para Pochettino.

El juego por la banda y el fútbol combinativo de Pulisic llamaron la atención, pero los estadounidenses fueron igual de peligrosos atacando directamente por ⁠el centro.

El magnífico gol individual de Folarin Balogun al filo del descanso, tras aprovechar un pase de Tillman que rompió la defensa, ilustró otra dimensión de un ataque que parecía capaz de hacer daño a sus rivales de varias formas diferentes.

Mientras Estados Unidos sobrecargaba el mediocampo y adelantaba líneas, las amenazas ofensivas de Paraguay tuvieron dificultades para generar peligro.

Julio Enciso y Antonio Sanabria se quedaron a menudo aislados y se vieron obligados a buscar oportunidades con pocas probabilidades de éxito, ya que los estadounidenses controlaron la ‌posesión y el territorio durante largos periodos.

Tras una primera parte fulgurante, en la que Balogun marcó dos goles y el partido quedó prácticamente sentenciado, Pochettino comenzó a rotar a sus jugadores clave.

Pulisic se retiró en el descanso, mientras que Balogun y Dest fueron sustituidos más tarde, lo que sugiere que el argentino ya tenía en mente los retos que le esperan en la fase de grupos, donde se ‌enfrentarán a Australia el próximo viernes y a Turquía el 25 de junio.

Aun así, la vocación ofensiva se mantuvo.

Aunque el suplente Mauricio recortó momentáneamente la desventaja para Paraguay, Estados Unidos siguió encontrando espacios en el tramo ‌final, y una jugada ⁠tardía volvió a abrir la defensa paraguaya antes de que Gio Reyna definiera para cerrar el marcador.

El marcador empañó la primera participación de Paraguay en un ​Mundial en 16 años, pero, lo que es más importante para los anfitriones, ofreció quizás la señal más clara hasta la fecha de la identidad ofensiva que Pochettino ha tratado de inculcar desde que tomó las riendas.

Con información de Reuters