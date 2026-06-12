Ucrania pedirá a sus aliados 20.000 millones de dólares para mantener el impulso frente a Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Soldados de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente de Jitomir de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania

​Ucrania pedirá a sus aliados 20.000 millones de dólares adicionales en ayuda ‌militar en una ‌reunión que se celebrará la próxima semana para consolidar lo que considera su ventaja actual sobre Rusia en el campo de batalla, según ha informado una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano.

La solicitud se ​presentará el próximo ⁠jueves en una reunión del Grupo ‌de Contacto de Defensa de Ucrania, ⁠una alianza de más ⁠de 50 países también conocida como el grupo de Ramstein, en la que los aliados ⁠organizan la ayuda financiera y militar ​para Kiev.

"Tenemos una ventana de ‌oportunidad de entre seis ‌y nueve meses en el campo de ⁠batalla que requiere una aceleración urgente de la financiación", dijo la fuente.

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Los avances de Rusia en el campo de ​batalla se ‌han ralentizado este año —deteniéndose prácticamente el mes pasado— a medida que los ataques con drones de medio alcance ucranianos han dañado sus suministros y ⁠la logística para el frente. Los ataques con drones de largo alcance de Ucrania, por su parte, están causando estragos en el sector energético ruso.

Putin dijo la semana pasada que el ejército ruso seguía avanzando en el ‌campo de batalla cada día y que no había riesgo para la economía rusa, aunque reconoció que los ataques ucranianos estaban causando daños.

Se pedirá a algunos aliados que aporten ‌entre 2.000 y 6.000 millones de dólares cada uno para alcanzar el objetivo de 20.000 ‌millones, ya ⁠sea en forma de ayuda o de préstamo, según la fuente.

Esta ​información fue publicada por primera vez por Politico.

Con información de Reuters