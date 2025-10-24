Independiente vs Platense por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente recibirá este viernes a Platense en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura que había sido postergado por los disturbios ocurridos ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El Rojo atraviesa un momento crítico con una sequía de 15 partidos sin conocer la victoria y se encuentra último en la Zona B con solo seis puntos, mientras que el Calamar, campeón del Torneo Apertura, busca recuperarse de un flojo desempeño en este semestre para meterse en los playoffs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Platense, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Platense?

El partido entre Independiente y Platense por la fecha 6 del Torneo Clausura se jugará este viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 18:00 horas (hora argentina) en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. El árbitro principal del partido será Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Este encuentro debió haberse jugado a finales de agosto, pero fue suspendido debido al escándalo que se vivió durante la vuelta de la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, donde el Rojo fue eliminado por los disturbios que se generaron entre ambas parcialidades.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso en un preocupante momento, ya que arrastra una sequía de 15 partidos sin conocer la victoria. Esta racha negativa incluye encuentros de diferentes competiciones que han marcado una de las peores crisis deportivas del club en los últimos tiempos.

Dos de esos partidos corresponden a la serie ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que fue descalificado, otro por los octavos de final de Copa Argentina ante Belgrano y los otros 12 al Torneo Clausura, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros marchan últimos en la Zona B con solo seis unidades.

Este flojísimo presente dejó al equipo de Avellaneda casi sin chances de clasificar a los playoffs en este Torneo Clausura, además de que cayó muchas posiciones en la tabla anual y es prácticamente imposible que dispute un torneo internacional el año que viene. La última derrota ante San Martín de San Juan como visitante profundizó la crisis y ahora el Rojo busca desesperadamente su primer triunfo en el certamen.

Platense, por su parte, está teniendo un muy flojo semestre luego de hacer historia en el Torneo Apertura para ganar por primera vez un título de Primera División. El Calamar, que es dirigido por Cristian "Kily" González, marcha 13° en la Zona B con solo 11 puntos y necesita empezar a sumar de a tres si quiere meterse a los playoffs.

Luego de la derrota por 1 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el equipo de Vicente López tiene poco margen de error y buscará cortar la mala racha ante un rival que atraviesa un duro presente futbolístico. Los cinco puntos de ventaja sobre Independiente en la tabla demuestran que, pese a las dificultades, el campeón del Apertura está en mejor situación que su rival de este viernes.

Formaciones probables de Independiente y Platense

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, podrá contar con Santiago Montiel, que ya cumplió con la fecha de sanción tras su expulsión ante Lanús y regresará al equipo para integrar el frente de ataque. Sin embargo, el entrenador tiene importantes bajas: Federico Vera no estará presente por una lesión muscular y será reemplazado por Leonardo Godoy en la banda derecha.

En la mitad de la cancha se daría una sorpresa: Pablo Galdames, que viene de fallar un penal ante San Martín de San Juan, saldría del once inicial y Felipe Loyola, recuperándose de una lesión, pelea por el lugar junto a Lautaro Millán. Por la izquierda también hay dudas, ya que Milton Valenzuela se lesionó y saldrá para dejarle el lugar a Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza. Más adelante, Montiel formará junto a Luciano Cabral, Matías Abaldo e Ignacio Pussetto.

Por el lado de Platense, el Kily González tendrá nuevamente a disposición a Tomás Silva, quien volvió a las canchas ante Rosario Central tras recuperarse de una fractura en el dedo del pie. Además, Raúl Lozano cumplió las dos fechas de suspensión tras la expulsión frente a Atlético Tucumán y volverá a formar parte de los convocados.

Augusto Lotti, Nicolás Orsini y Santiago Toloza se entrenaron a la par del grupo tras superar sus lesiones y podrían regresar a la lista de concentrados. La principal duda pasa por Ignacio Vázquez, quien sufrió hace unas semanas un traumatismo craneofacial con fractura de piso orbitario. Si bien el defensor ya está recuperado, el DT decidirá si vuelve frente al Rojo o si lo preserva para la próxima fecha ante Sarmiento.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto.

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. Probable formación de Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Óscar Salomón, Edgar Elizalde, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola, Guido Mainero; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez.

Independiente vs Platense: Ficha técnica