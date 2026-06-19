Participación de Pulisic está en duda en el partido de EEUU con Australia, dice Pochettino

La participación de Christian Pulisic en el decisivo partido del Grupo D que enfrentará a Estados Unidos y Australia el viernes en Seattle sigue siendo incierta, dijo el seleccionador Mauricio Pochettino.
El delantero fue clave en la goleada 4-1 ante Paraguay en el partido inaugural del Mundial la semana pasada, antes de tener que abandonar el terreno de juego en el descanso por una lesión de pantorrilla.
Pulisic ha estado entrenando de forma individual esta semana, y Pochettino dijo que podría tomar una decisión tras consultar con el equipo médico en las próximas horas.
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"Si no está disponible para mañana, lo estará para el próximo partido. Está haciendo un esfuerzo enorme", dijo el argentino a periodistas.
"Christian es fuerte, tiene una mentalidad fantástica y está haciendo un esfuerzo increíble para intentar estar listo lo antes posible".
Estados Unidos y Australia llegan al partido del viernes empatados en lo más alto del Grupo D, tras la sorprendente victoria 2-0 de los Socceroos sobre Turquía, y un triunfo de cualquiera de los dos les convertiría en claros favoritos para asegurarse un camino más favorable en la fase eliminatoria.
La goleada de Estados Unidos a Paraguay ha avivado el entusiasmo entre los aficionados, pero Pochettino se mostró cauteloso ante la amenaza que supone Australia.
"Son un equipo muy fuerte, que cree firmemente en lo que hace", dijo Pochettino, y añadió que Estados Unidos debe igualar esa concentración para poder competir con ellos.
Con información de Reuters