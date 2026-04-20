Paraguayo Diego Gómez dice que su lesión no es grave, seguirá con estudios

Premier League - Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion

​El mediocampista paraguayo Diego Gómez dijo el lunes que la lesión que sufrió días ‌atrás jugando para ‌el Brighton de Inglaterra no es grave, aunque señaló que deberá practicarse más estudios para tener un diagnóstico claro a menos de dos meses del inicio del Mundial.

La lesión de Gómez, un jugador clave en la zona media ​del equipo ⁠que disputará la Copa del Mundo en junio, ‌encendió las alarmas en Paraguay, que ⁠integra el Grupo D ⁠de la fase de grupos con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Gómez salió de la cancha a los ⁠17 minutos del partido entre el Brighton ​y el Tottenham por la ‌Premier League, después de sufrir ‌un golpe en la rodilla izquierda tras ⁠una jugada aérea.

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"Quería contarles yo mismo, porque sé que muchos están preocupados. Tuve una pequeña lesión, pero por suerte no es nada ​grave", dijo ‌el jugador en una publicación en Instagram.

"Ahora me toca hacer reposo y seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo ⁠y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes", agregó.

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, reafirmó en una rueda de prensa que la lesión del jugador sudamericano no era tan grave ‌como esperaban.

"Tenemos que ser pacientes y ver cómo evoluciona, pero definitivamente no es una lesión grave", señaló.

"Es algo en la rodilla. Le hicieron una resonancia magnética y tenemos que repetirla en unos ‌días para saber con certeza qué es. Pero lo que sí puedo decir es que no es ‌tan grave ⁠como algunos esperábamos", agregó.

Paraguay debutará en el Mundial el 12 de junio ​ante Estados Unidos en Los Ángeles; enfrentará a Turquía el 20 y a Australia el 25 en California.

Con información de Reuters