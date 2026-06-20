Paraguay no es menos que nadie tras su reacción en el Mundial, dice Alfaro

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, elogió el espíritu de lucha ‌de sus jugadores tras ‌la victoria 1-0 del viernes sobre Turquía en el Mundial y dijo que su equipo nunca debería sentirse inferior.

Turquía quedó sorprendida cuando Matías Galarza adelantó a Paraguay 64 segundos después del inicio con un soberbio disparo de larga distancia.

Paraguay tuvo que resistir después ​oleadas de ataques ⁠turcos, y la expulsión de Miguel Almirón en ‌el tiempo de descuento de la primera ⁠mitad hizo aún más difícil ⁠la tarea para los sudamericanos.

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"Más allá de que podamos tener rivales que sean superiores a nosotros o rivales ⁠que tengan más jerarquías que nosotros, la jerarquía ​la respetamos. No nos vamos a ‌sentir nunca inferiores a ningún ‌rival", dijo Alfaro en una rueda de prensa.

"Con ⁠lo que tengamos vamos a tratar de dejar la camiseta y el sentimiento lo más alto que se pueda, y lo mejor representado que se ​pueda llegar ‌a tener".

Paraguay, que disputa su primer Mundial desde 2010, había recibido duras críticas tras la paliza 4-1 que le propinó el coanfitrión Estados Unidos en su debut de grupo.

Alfaro apuntó ⁠contra la prensa en la víspera del partido del viernes, al decirles que le pidieran cuentas a él y dejaran tranquilos a sus jugadores.

La victoria de Paraguay eliminó a Turquía y confirmó a Estados Unidos como ganador del grupo tras su triunfo 2-0 sobre Australia más ‌temprano el viernes.

Paraguay regresará al Estadio Bahía de San Francisco el 25 de junio para disputar su último partido de grupo contra los australianos.

Alfaro dijo que la victoria sobre Turquía no fue una cuestión de táctica ‌ni de estrategia, sino del espíritu de sus jugadores.

"Es todo de ellos. (...) Fueron todos los jugadores, absolutamente todos los jugadores, ‌y a ⁠pesar de todas las complejidades y todas las adversidades, lo sacaron adelante", dijo Alfaro.

"Me ​hicieron vivir una de las noches más hermosas que viví como entrenador profesional".

Con información de Reuters