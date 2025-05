El nuevo video viral del papa León XIV que revela su fanatismo por un equipo de Estados Unidos

A pocos días de la elección del estadounidense de nacionalidad peruana Robert Francis Prevost como nuevo jefe de la Iglesia Católica, una inesperada imagen sacudió las redes sociales: antes de convertirse en el sucesor de Francisco y adoptar el nombre de León XIV, un video de 2005 muestra a Prevost en las tribunas del U.S. Cellular Field, presenciando un partido de la Serie Mundial de béisbol, para alentar a los White Sox de Chicago.

A diferencia del argentino Jorge Bergoglio, conocido por su pasión por el fútbol y amor por San Lorenzo, el nuevo Sumo Pontífice parece encontrar en el béisbol y esta franquicia de la MLB un canal de conexión con su identidad de origen.

La escena muestra al nuevo Papa, de fuerte bagaje latinoamericano, atento a cada jugada del partido entre los Sox y los Houston Astros. Fue durante el segundo juego de una final histórica, disputada el 22 de octubre de 2005, cuando el equipo del sur de Chicago se encaminaba a una barrida 4-0 que los coronaría campeones de la MLB por primera vez desde 1917.

La imagen generó una oleada de reacciones, tanto en el mundo religioso como en el deportivo. Si bien la grabación era inédita, el fanatismo de León XIV por los White Sox fue rápidamente confirmado por su hermano, John Prevost, en una entrevista con el canal local WGN-TV: “Siempre fue fan de los White Sox", confirmó John.

En ese entonces, Prevost era “el Padre Bob” para amigos y seguidores como Heidi Skokal, cuyo padre, Ed Schmit, tenía un vínculo estrecho con el sucesor de Francisco y asistió con él a la Serie Mundial. “Siempre estuvo presente para toda nuestra familia y era muy, muy cercano a mi papá”, dijo Skokal al Sun-Times.

El flamante Papa, oriundo del estado de Illinois, tiene una fuerte conexión con las familias trabajadoras del sur de Chicago, un bastión histórico de los White Sox. No solo se lo veía ir al estadio, que luego cambió su nombre a Guaranteed Rate Field, de forma frecuente, sino que también coleccionaba gorras y camisetas del equipo, según revelaron medios estadounidenses.

Días después de que los cardenales lo seleccionaran nuevo representante de la Iglesia, los Chicago White Sox le rindieron un homenaje especial en su cancha. Durante la práctica de bateo previa al duelo frente a los Miami Marlins, la pantalla gigante mostró el siguiente mensaje: “¡HEY CHICAGO, ES FAN DE LOS MEDIAS BLANCAS!”. La ovación del público no se hizo esperar. Como parte del tributo, el club le envió al Vaticano una camiseta oficial y una gorra con los colores del equipo.

Impacto en el Masters 1000 de Roma por la elección del papa León XIV

Durante el anuncio del nuevo Papa este jueves 8 de mayo en el Vaticano, a pocos kilómetros de la Basílica de San Pedro, el público presente en el Foro Itálico para un duelo por el Masters 1000 de Roma explotó en aplausos al conocer la identidad del Sumo Pontífice.

La increíble situación tuvo lugar durante el cruce entre el italiano Fabio Fognini (quien jugó su último partido en este torneo) y el británico Jacob Fearnley. Con el resultado parcial por 5 a 2 a favor del escocés y en un breve descanso tras finalizar un juego, las pantallas del estadio mostraron la imagen de Provest saludando a la multitud desde el balcón, mientras que la noticia era anunciada desde los altoparlantes.

León XIV será el Papa número 267 a lo largo de la historia en el trono de San Pedro: se formó en Roma y asumió luego la conducción global de la orden de San Agustín, antes de ser convocado por el propio Francisco al Vaticano.

En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú, el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis. De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.