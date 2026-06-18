Panamá mereció algo más en "cruel" derrota ante Ghana en debut mundialista, dice DT Christiansen

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Ghana vs Panamá

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó que su equipo ‌merecía algo más ‌tras la "cruel" derrota 1-0 ante Ghana el miércoles en su debut por el Grupo L del Mundial.

Panamá fue el mejor equipo en la primera mitad y tuvo muchas oportunidades de gol durante ​todo el ⁠partido, pero no pudo marcar antes ‌de que Caleb Yirenkyi anotara para ⁠Ghana en el minuto ⁠95.

"El resultado es doloroso, pero es porque merecíamos algo más", dijo Christiansen. "Hay que levantar ⁠el ánimo. Estuvimos tan cerca de ​lograr un resultado histórico ‌para Panamá".

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"Es cruel perder ‌el partido como lo perdimos. Los errores ⁠se pagan caros en este tipo de torneos".

Panamá sigue buscando su primera victoria en un Mundial y ahora ​se enfrenta ‌a una ardua tarea para salir vivo de un grupo que también incluye a potencias como Inglaterra y Croacia.

"Aquí tenemos dos partidos ⁠contra rivales muy fuertes", dijo Christiansen. "Sabemos la dificultad, pero vamos a ir con todo. Hay que mostrar esa confianza sobre el terreno de juego que hemos mostrado en el partido de hoy", destacó.

El próximo partido de ‌Panamá es contra Croacia, que también buscará recuperarse tras la derrota 4-2 ante Inglaterra más temprano el miércoles. Christiansen elogió a Croacia como un "excelente equipo", pero afirmó ‌que su selección no se amedrentará.

"Nos vamos a adaptar a lo que nos ofrece Croacia ‌o Inglaterra, ⁠pero siendo fieles a cómo hemos jugado durante tantos años ​y que nos ha dado buenos resultados", agregó el DT.

Con información de Reuters