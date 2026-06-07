Países Bajos planea un ensayo general para alineación titular de Mundial en amistoso del lunes

El director técnico de la selección de Países Bajos, Ronald Koeman, planea usar el partido ‌amistoso del lunes contra ‌Uzbekistán en Nueva York como una oportunidad para que su once titular tenga un ensayo general adecuado antes de su primer partido de la Copa del Mundo contra Japón el próximo fin de semana.

El resto de la selección neerlandesa disputará a continuación un segundo ​partido no oficial ⁠contra los uzbekos, que constará de dos tiempos ‌de 35 minutos, según anunció Koeman el ⁠domingo.

"Queremos aprovechar el primer partido ⁠para hacer la menor cantidad de cambios posible, tenemos que esperar y ver si funciona. Vamos a jugar el ⁠primer partido prácticamente con nuestro equipo titular”, dijo ​en conferencia de prensa previa al ‌encuentro en el estadio Ichan.

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"Esto ‌también es bueno para los jugadores que no ⁠están al 100%, ya que pueden jugar el segundo partido, por eso vamos a jugar dos partidos. Tenemos 26 jugadores y todos tienen minutos para jugar, ​eso ‌es lo que uno quiere", agregó.

Todavía está por tomarse una decisión con respecto al defensa Jurrien Timber, quien se unió al equipo el jueves después de jugar con el Arsenal en ⁠la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo.

Fue la primera aparición de Timber desde marzo tras haber lidiado con una lesión en la ingle, y sigue existiendo preocupación sobre su estado físico.

“Participó en el entrenamiento y nos reuniremos con el médico y Jurrien al ‌final de la tarde para ver si va a ser titular o no”, apuntó Koeman.

Países Bajos debuta en el Grupo F contra Japón en Dallas el domingo. Seis días después enfrentará a Suecia en Houston, y cerrará la primera ‌fase ante Tunez el 25 de junio.

En tanto, en actividad del Grupo K, Uzbekistán se enfrenta a Colombia el 17 ‌de junio ⁠en Ciudad de México, juega ante Portugal el 23 de junio en Houston, y ​cuatro días después se medirá a República Democrática del Congo.

Con información de Reuters