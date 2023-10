El furor en torno al pádel. ¿Está ganando terreno al tenis como hobby?

Hablar de deportes es, para muchos, hacerlo de fútbol, baloncesto o tenis. No en vano, nos encontramos con tres de los deportes que más repercusión tienen en el planeta. No obstante, existen múltiples modalidades deportivas en auge. ¿Una de las más destacadas? El pádel.

Sólo hay que echar un vistazo a los sitios de apuestas o a las apuestas deportivas en Argentina para ratificar su impacto a nivel global. Por todo ello, en este texto hemos decidido centrarnos en el pádel. Analizando, por el camino, si está en condiciones de plantar cara al tenis.

¿Qué es el pádel?

El pádel (paddle en inglés) es una modalidad deportiva, original de México, en la que, al igual que ocurre con el tenis, se cuenta con una pelota, un campo y una pala o raqueta. ¿Su finalidad? Conducir la pelota con la raqueta al campo contrario, teniendo que golpear la pelota antes de que esta toque cualquier superficie. Permitiéndose, por el camino, un rebote posterior en cualquier pared. Todo ello bajo un formato, similar al tenis, que permite partidos tanto dobles (parejas) como individuales.

Su mecánica principal, más allá de los mencionados rebotes en las paredes, se parece un poco al tenis, ¿verdad? No obstante, en este último prima la potencia y la precisión mientras que en el pádel toma una mayor importancia la estrategia y los golpes colocados. Desenvocando, todo lo anterior, en jugadas bastante más largas, elaboradas y realmente espectaculares. Y el sector de las apuestas ya da buena muestra de ello.

¿Hasta qué punto el pádel está ganando terreno al tenis?

Según los últimos estudios realizados por diversas plataformas del sector, la industria del pádel aspira a superar los 6.000 millones de euros de aquí a 2026. Y ello es algo que también afecta a las infraestructuras. No en vano, las proyecciones más optimistas indican que en el mismo plazo las pistas de pádel existentes en todo el mundo acabarán duplicándose. Pasando de las 45.000 a las 90.000. por si fuera poco, España lidera dicho ecosistema con unas proyecciones en las que se sitúa como el país con mayor número de clubes (1900) y pistas construidas (15.000).



Por otro lado, el componente grupal y de equipo hace de dicho deporte una alternativa realmente inclusiva y eminentemente social. Una práctica deportiva, gestionada bajo el amparo de la Federación Internacional de Pádel que, en definitiva, trasciende lo competitivo y las apuestas online.

Ahora bien, y aquí llega el kit de la cuestión, ¿está superando el pádel al tenis? Pues la respuesta no resulta sencilla. En términos competitivo y profesional es evidente que aún no. No obstante, si hablamos de su práctica como hobby, un la cosa ya queda bastante más igualada. Y es que el pádel ha pasado de ser un deporte elitista, y de clases, a contar con más de 4 millones de practicantes en todo el mundo. ¿Los motivos? Su accesibilidad, adictiva mecánica y un formato que invita a socializar. En definitiva, el pádel se erige como uno de los deportes con mayor proyección de futuro. Y tú, ¿te apuntas?