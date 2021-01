El Cabezón no tuvo filtros.

El ex futbolista Oscar Ruggeri siempre se ha caracterizado por no tener filtros a la hora de manifestarse delante de las cámaras. Risueño y con su picardía habitual, en esta ocasión mandó "en cana" a un ex futbolista y entrenador de Boca Juniors, quien logró salir campeón con el "Xeneize" en ambas facetas de su vida. "Era un crack de la noche", manifestó el "Cabezón", generando la risa de todos los presentes en el estudio de ESPN. ¿A quién hizo alusión?

De forma directa y mencionando su nombre, Ruggeri invocó a Jorge "Chino" Benítez para revelar intimidades de sus días como compañeros en Boca Juniors. Cabe destacar que el ex zaguero de la selección argentina ha iniciado su carrera en el "Xeneize", y allí fue donde compartió vestuario con el protagonista en cuestión. "Lo voy a mandar en cana, ya pasaron 30 años", dijo el "Cabezón", mientras el "Pollo" Vignolo se tomaba la cabeza.

"El 'Chino' Benítez, tengo una foto... Lo voy a mandar en cana total hacen de esto 30 años. Todas las mañanas, despertábamos y decíamos 'dale que está llegando el Chino'. Era un monstruo, crack y de la noche. Era un fenómeno. Con una Coupé Taunus gris, y venía del boliche con una mina. Salíamos todos. Tengo la fotito: un pibe de La Candela, yo, Reina Reech y el 'Chino' Benítez. ¡Qué bárbaro! Te estoy hablando del '80".

Al oír esta revelación, Vignolo no pudo creer lo que salió al aire en su programa y expresó: "Estás tirando una, te digo 'que se le haya cortado el cable'". Lo cierto es que Oscar Ruggeri, una vez más, se salió con la suya y contó una infidencia que generó risas e incomodidad entre todos los presentes.

Oscar Ruggeri fue amenazado en vivo: "Si me lo encuentro en la calle..."

Luego del conflicto que se destapó en el vestuario de San Lorenzo, producto de las explosivas declaraciones de Ignacio Piatti, el periodismo deportivo y las personalidades del fútbol argentino se hicieron eco de este culebrón. De hecho, fue el propio Oscar Ruggeri quien públicamente se mostró en contra de los hermanos Óscar y Ángel Romero, los talentosos volantes paraguayos que serían la razón por la cual el Ciclón atraviesa horas difíciles puertas adentro.

Esta postura del "Cabezón" le valió, por ejemplo, que José Luis Chilavert salga al cruce del ex campeón del mundo argentino y que lo amenace en vivo. Al aire de Radio Ñandutí, el ex arquero de Vélez Sarsfield y San Lorenzo manifestó un fuerte mensaje contra el panelista de F90: "Con Ruggeri somos el agua y el aceite. Es imposible. Algún día, si me lo encuentro en la calle, ya se van a enterar de lo que le voy a hacer. El dice que hay que 'sopapear' a los Romero. No hay que ser guapo en la televisión, hay que ser guapo en el momento".