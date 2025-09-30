EN VIVO
Osasuna

Osasuna se enfrentará ante Getafe por la fecha 8

30 de septiembre, 2025 | 09.37

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo viernes 3 de octubre, Getafe visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Getafe

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Betis. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Getafe y Levante, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona19761016
2
Real Madrid1876018
3
Villarreal1675118
8
Getafe117322-1
13
Osasuna77214-2
DataFactory

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Celta: 26 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Getafe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas