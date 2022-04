El Real Madrid se acerca al título de LaLiga con una victoria contra el Osasuna

El Real Madrid continúa su marcha hacia su 35º título de LaLiga, después de que los goles de David Alaba, Marco Asensio y Lucas Vázquez le dieran el miércoles una victoria por 3-1 contra el Osasuna, pese a que Karim Benzema falló dos penaltis.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 78 puntos y aventaja en 17 a su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, que no pudo pasar del empate sin goles ante el Granada.

El Barcelona, tercero, y el Sevilla, cuarto, se encuentran a un punto más por detrás y ambos juegan el jueves.

El Real Madrid necesita sólo cuatro puntos más en sus últimos cinco partidos para asegurarse el título, pero podría conseguirlo sin jugar si el Barça, que tiene dos partidos menos, no gana el jueves a la Real Sociedad y el domingo al Rayo Vallecano.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, decidió dar descanso a varios de sus habituales titulares, como Casemiro, Luka Modric y Vinicius Jr, mientras se preparan para enfrentarse al Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones el próximo martes.

Alaba abrió el marcador en el minuto 12 con un remate a bocajarro tras un tiro libre, pero el Osasuna empató dos minutos después con un gol de Ante Budimir tras un contraataque.

La Real Madrid recuperó la ventaja cuando Asensio se encontró en el lugar adecuado en el momento oportuno para rematar un rechace de un disparo de Dani Ceballos dentro del área pequeña justo antes del descanso.

Los visitantes, sin embargo, sufrieron un susto por una lesión cuando celebraban el gol de Asensio, ya que Alaba pidió atención médica por lo que parecía una lesión muscular.

El defensa austriaco fue sustituido inmediatamente, pero sólo por precaución, según Ancelotti.

"Somos optimistas. No parece una cosa seria. Ha tenido una sobrecarga, le ha molestado un poco el aductor y hemos preferido quitarlo del campo", dijo Ancelotti a Movistar Plus.

Benzema desperdició dos grandes oportunidades para ampliar la ventaja del Real Madrid, fallando dos penaltis en menos de cinco minutos en la segunda parte, ambos detenidos por el portero Sergio Herrera.

El máximo goleador de LaLiga esta temporada, con 25 dianas, se fue por el mismo camino con los dos penaltis y Herrera hizo exactamente la misma parada a la esquina inferior derecha.

No fue hasta la última jugada del partido cuando el Real Madrid selló el acuerdo con Vázquez al finalizar un contraataque dirigido por el suplente Vinicius Jr.

"No pasa nada, no eran importantes para el resultado. Seguro que no va a afectar. Al margen de los dos penaltis, ha hecho un partido súper. Va a marcar en el próximo partido", dijo Ancelotti.

"El partido ha sido muy bueno, sobre todo la segunda parte. Todos han tenido buen compromiso y calidad. Estamos muy satisfechos. Ahora tenemos una semana para preparar la semifinal y el equipo va en una buena dinámica. A seguir".

Con información de Reuters