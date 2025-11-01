Olympiacos vs PSV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Olympiacos recibirá a PSV, en el marco de la fecha 4 de la Champions, el próximo martes 4 de noviembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Olympiacos y PSV

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos sufrió un duro golpe al caer 1 a 6 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de derrotar a Napoli con un marcador 6 a 2. En los últimos 2 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 6 en su arco.

Horario Olympiacos y PSV, según país