Francia califica de "paso atrás" la norma del COI sobre las pruebas genéticas

Los anillos olímpicos se ven en el exterior del Comité Olímpico Internacional (COI) durante una reunión de la Junta Ejecutiva en la Casa Olímpica de Lausana, Suiza

La ministra de Deportes de Francia calificó el viernes de "paso atrás" la decisión del Comité Olímpico Internacional ‌de introducir pruebas genéticas ‌en las competiciones femeninas, y advirtió de que plantea importantes cuestiones éticas, jurídicas y científicas.

Francia "toma nota" de la decisión de exigir a las atletas que se sometan a pruebas basadas en el gen SRY, pero se opone a cualquier uso generalizado del cribado genético, dijo Marina Ferrari en un ​comunicado.

"En nombre del ⁠Gobierno francés, deseo expresar nuestra profunda preocupación por esta ‌decisión", afirmó. "Nos oponemos a la generalización de las ⁠pruebas genéticas, que plantean numerosas cuestiones ⁠éticas, jurídicas y médicas, especialmente a la luz de la legislación francesa en materia de bioética".

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El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció ⁠el jueves que, a partir de los Juegos Olímpicos ​de Los Ángeles 2028, solo las atletas ‌biológicamente mujeres podrán participar en ‌las pruebas femeninas, tras someterse a una única prueba ⁠genética diseñada para identificar el desarrollo sexual masculino. Esta medida impide, en esencia, que las atletas transgénero compitan en la categoría femenina.

"Estas pruebas, introducidas en 1967, se suspendieron en ​1999 debido ‌a las fuertes reservas de la comunidad científica sobre su pertinencia. Francia lamenta este paso atrás", dijo Ferrari.

Añadió que la política corría el riesgo de socavar la igualdad al dirigirse específicamente a las mujeres.

"Esta decisión ⁠suscita gran preocupación, ya que se dirige específicamente a las mujeres al introducir una distinción que socava el principio de igualdad", señaló.

Ferrari también advirtió de que este enfoque no reflejaba la diversidad biológica, en particular entre las personas intersexuales.

"(La norma) define el sexo femenino sin tener en cuenta las especificidades biológicas de ‌las personas intersexuales, cuyas características sexuales presentan variaciones naturales, lo que conduce a un enfoque reduccionista y potencialmente estigmatizante", dijo.

Francia mantiene su compromiso con la equidad en la competición, al tiempo que salvaguarda la privacidad y el bienestar de los deportistas, añadió ‌Ferrari, comprometiéndose a que "todos los deportistas puedan competir en un entorno respetuoso y protector, acorde con los valores del deporte francés".

Además, añadió ‌que Francia ⁠crearía un observatorio nacional que reuniera a organismos deportivos, científicos, expertos jurídicos y representantes de los ​deportistas para elaborar recomendaciones destinadas a garantizar que el deporte sea "justo, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos".

Con información de Reuters