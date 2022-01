El palazo de Rafa Nadal contra Novak Djokovic por no vacunarse: "Hay consecuencias"

Rafael Nadal apuntó contra Novak Djokovic por no cumplir con los requisitos de vacunación contra el Covid-19 para disputar el Abierto de Australia.

La polémica de Novak Djokovic en el Abierto de Australia lejos está de terminar. El próximo lunes 17 de enero comenzará el primer Grand Slam del año y el tenista serbio aún no sabe si lo disputará. Viajó al mencionado país con una exención médica, pero sin registro de que recibió la vacuna contra el Covid-19, requisito importante para jugar el torneo. Su colega, el español Rafael Nadal, fue muy crítico hablando del tema y apuntó contra "Nole".

El actual número uno del ranking ATP se refugió en un hotel de cuarentena en Melbourne después de que sus abogados lograran una solución para que no lo deporten. Participará en una audiencia judicial el lunes 10 de enero sobre su caso para anular la prohibición del Gobierno a su entrada. De acuerdo a lo que suceda, habrá novedades sobre la participación del jugador en el certamen al día siguiente.

Nadal disparó con todo luego de ganar su primer partido del año en el ATP 250 de Melbourne ante el lituano Ricardas Berankis. Brindó una conferencia de prensa en la que, en principio, dio su opinión con respecto a la pandemia: "Hemos pasado por situaciones muy desafiantes y muchas familias han estado sufriendo mucho durante los últimos dos años. Desde mi punto de vista, creo en lo que dice la gente que sabe de medicina", aseguró.

Y agregó: "Dicen que tenemos que vacunarnos. Pasé por el Covid, recibí la vacunas dos veces y con eso no hay ningún problema para jugar aquí, eso es claro. Sobre el resto, no quiero dar mi opinión porque no tengo la información completa. Lo único claro es que si estás vacunado, podés jugar en Australia y en todas partes. Y en mi opinión, el mundo sufrió lo suficiente como para no seguir las reglas", afirmó el "Matador".

Sobre su colega, "Rafa" sostuvo: "Si quisiera estaría jugando aquí en Australia sin problemas. Tomó sus propias decisiones y todo el mundo es libre de hacerlo, pero entonces hay consecuencias. Por supuesto no me gusta la situación que está pasando. De alguna manera, lo siento por él. Pero al mismo tiempo, conocía las condiciones desde hace muchos meses y tomó su propia decisión".

Las delirantes declaraciones del padre de Novak Djokovic

Srdjan, padre del tenista serbio brindó una entrevista al medio Telegraph acerca de lo que vive su hijo. "Estuvo en cautiverio esta noche, pero nunca fue más libre. Novak se convertirá en un símbolo y líder del mundo libre, de los países y pueblos oprimidos. Demostró que un país pequeño y heroico como Serbia puede tener al mejor deportista de todos los tiempos. Pueden encarcelarlo hoy o mañana, pero la verdad siempre encuentra su camino", aseguró.

Por último manifestó: "Novak es el Espartaco del nuevo mundo que lucha por la igualdad de las personas del planeta, sin importar a qué Dios recen o cuánto dinero tengan. Es posible que el mundo rico no permita que Nole continúe jugando al tenis, pero revelará su verdadero rostro y así comenzará un juego mucho más serio. Habrá miembros codiciosos y arrogantes de la oligarquía mundial y un mundo libertario y orgulloso que aún cree en la justicia y la verdad".