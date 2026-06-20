Noruego Ostigard celebra el nacimiento de su primer hijo en pleno Mundial

Leo Ostigard, de Noruega, celebra tras marcar el tercer gol contra Irak

Pocos ​días después de marcar en la victoria de Noruega 4-1 sobre ‌Irak, el defensa ‌noruego Leo Ostigard se convirtió en padre tras el nacimiento de su primer hijo, el cual presenció por FaceTime mientras continúa su andadura en el Mundial con la selección.

Ostigard brindó apoyo ​a distancia ⁠a su pareja, Aurora Eidmann, mientras ‌daba a luz a su ⁠hijo el viernes.

"Yo mismo ⁠estoy completamente agotado, ha sido absolutamente increíble. Lo ha hecho muy bien, no ⁠había mucho que pudiera decir, solo ​tenía que ayudarla a ‌empujar y a que ‌saliera. Estoy orgulloso, es increíble", declaró ⁠el jugador de 26 años en un vídeo publicado por la Federación Noruega de Fútbol en sus redes ​sociales.

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"Cuando ‌lo vi por primera vez, me quedé alucinado. Es una locura. Estoy muy feliz y orgulloso. Sin duda, es lo mejor que ⁠he vivido nunca", declaró a periodistas.

Ostigard contó que, poco después de que naciera su hijo, la tranquilidad de la familia se vio interrumpida por unos golpes en la puerta de su habitación de hotel. "Cuatro ‌compañeros irrumpieron en la habitación. Probablemente eran Sander (Berge), Erling (Haaland) y Joergen (Strand Larsen)", relató Ostigard.

Noruega se enfrentará a Senegal en el Grupo I en el estadio de ‌Nueva York/Nueva Jersey el lunes.

"Creo que me hace sentir un poco más tranquilo que ‌todo haya ⁠salido bien, porque nunca se sabe. Ahora solo hay alegría ​y estoy muy contento de que todo vaya bien", afirmó Ostigard.

Con información de Reuters