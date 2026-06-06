Norris, en desventaja en Mónaco tras clasificarse octavo en una carrera complicada para McLaren

Gran Premio de Mónaco

Las esperanzas del actual campeón del mundo, Lando Norris, de lograr dos victorias consecutivas en Mónaco ‌siempre parecieron poco realistas, ‌pero admitió, tras clasificarse en octava posición para la carrera del domingo, que ahora necesitará algo de suerte incluso para aspirar al podio.

McLaren ha tenido dificultades durante todo el fin de semana en su Gran Premio número 1.000 y Norris sufrió una avería en la segunda sesión de entrenamientos ​del viernes debido ⁠a un problema eléctrico que los ingenieros del equipo ‌se pasaron hasta altas horas de la noche ⁠intentando solucionar.

En la última sesión ⁠de entrenamientos del sábado, el británico fue el noveno más rápido, a más de un segundo del ritmo del Mercedes de ⁠Kimi Antonelli.

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Redujo un poco la diferencia en la ​clasificación y podría haber conseguido una posición ‌mejor de no ser por un ‌bloqueo de ruedas en su última vuelta rápida. Saldrá ⁠junto a su compañero de equipo Oscar Piastri en la cuarta fila.

"Hemos estado a la defensiva todo el fin de semana y la clasificación lo ha demostrado", dijo ​Norris.

"Mejoramos un ‌poco con respecto a los entrenamientos y las sesiones anteriores parecían ir mejor, pero eso se debió en parte a que los coches más rápidos fueron más conservadores, mientras que nosotros ya íbamos a ⁠fondo".

Sobre sus perspectivas para el domingo, el piloto de 26 años sugirió que la carrera serviría más bien para obtener algunas pistas de cara al Gran Premio de Barcelona de la próxima semana.

"Sabemos lo que nos falta, y es mejor reconocerlo ahora que más adelante en la temporada", dijo.

"Mañana seremos agresivos en ‌la estrategia y estaremos preparados para arriesgarnos con los coches de seguridad o cualquier cosa que se nos presente, pero adelantar es difícil aquí, así que tenemos que ser realistas".

El australiano Piastri también restó importancia a sus posibilidades de remontar el ‌domingo.

"Aunque hemos avanzado algo desde el viernes y hemos mejorado el equilibrio del coche, seguimos sin tener la velocidad necesaria", afirmó.

"De ‌cara a la ⁠carrera, tenemos que ser realistas. Este circuito es famoso por lo difícil que resulta adelantar, y ​no esperamos que eso cambie. En Mónaco puede pasar cualquier cosa, así que ya veremos qué podemos hacer".

(Reportaje de Martyn HermanEdición de Toby Davis, Editado en español por Juana Casas )