Racing vs Newell's por el Torneo Apertura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing vs Newell's por el Torneo Apertura 2025: cuándo juegan

Racing recibirá a Newell's Old Boys en un encuentro crucial por el Torneo Apertura, donde la Academia ya aseguró su clasificación a octavos de final pero busca escalar en la tabla, mientras que la Lepra necesita ganar y que se den otros resultados para avanzar a la siguiente fase. El equipo de Gustavo Costas deberá balancear este compromiso con su participación en la Copa Libertadores, mientras que los rosarinos buscarán completar el milagro deportivo que comenzó con la llegada del Ogro Fabbiani al banco de suplentes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Newell's, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Newell's?

El partido entre Racing Club y Newell's Old Boys por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 se jugará este viernes 2 de mayo, a partir de las 15.30 en el estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda Argentina.

La Academia llega a este compromiso con la tranquilidad de ya estar clasificada a los octavos de final del Torneo Apertura 2025. El conjunto dirigido por Gustavo Costas ahora tiene como objetivo quedar entre los primeros cuatro equipos de la tabla para poder definir más series de local hasta la eventual final, algo que podría marcar una diferencia importante en las instancias decisivas.

En cuanto a sus resultados recientes, Racing viene de igualar 1-1 con Colo Colo en Chile por la Copa Libertadores y de conseguir una agónica victoria por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por el torneo local. Este último triunfo fue el que selló su clasificación a la siguiente fase del campeonato doméstico.

Sin embargo, el foco del equipo de Avellaneda está dividido, ya que el próximo martes deberá viajar a Colombia para enfrentar a Atlético Bucaramanga en un duelo clave por la Copa Libertadores. Por esta razón, Costas analiza realizar varias modificaciones en el once inicial, preservando a algunos titulares para el compromiso internacional y dando minutos a jugadores que vienen teniendo menos protagonismo.

Por su parte, Newell's Old Boys llega a este partido con la obligación de ganar si quiere tener chances de clasificar a los octavos de final. El equipo rosarino no depende de sí mismo, ya que además necesita que Estudiantes no sume de a tres puntos ante Argentinos Juniors y que, en caso de que Defensa y Justicia gane, pueda mantener la diferencia de goles a su favor.

La Lepra viene atravesando un notable repunte en su rendimiento desde la llegada de Cristian Fabbiani como entrenador en reemplazo de Mariano Soso. El conjunto rojinegro llega al último partido de la fase regular con la ilusión intacta tras conseguir una convincente victoria por 2-0 ante Huracán en el Coloso Marcelo Bielsa, resultado que le permitió mantener vivas sus aspiraciones.

La situación para Newell's es compleja pero no imposible. Si Estudiantes empata ante Argentinos, el equipo rosarino tendría que golear a Racing por seis o más tantos, algo realmente difícil. En caso de que el Pincha pierda, una simple victoria le bastaría a la Lepra para asegurar su lugar en la siguiente fase, siempre y cuando Defensa y Justicia no gane por más goles de los que pueda conseguir el equipo de Fabbiani.

Formaciones probables de Racing y Newell's

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, todavía no confirmó la formación inicial para este encuentro. Existen varias dudas en el equipo debido a jugadores tocados físicamente. Entre los cambios que se prevén en la Academia, Agustín García Basso reemplazaría a Colombo, mientras que Santiago Solari ingresaría por Salas.

En los laterales, Ignacio Rodríguez podría entrar por Gabriel Rojas en el costado izquierdo, mientras que por derecha está la duda de si juega Gastón Martirena o Facundo Mura. En el mediocampo, Richard Sánchez, tras su auspicioso debut contra el Halcón, tendría un lugar asegurado, con Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra disputándose el otro puesto. Además, Luciano Vietto, por su bajo rendimiento, podría ceder su lugar a Adrián Fernández, mientras que "Maravilla" Martínez, el goleador, regresaría tras cumplir una fecha de suspensión.

En cuanto a Newell's Old Boys, el "Ogro" Fabbiani se inclinaría por mantener casi en su totalidad el mismo once que empató con Unión. Hay algunas dudas en la zaga central, donde resta definir al acompañante de Víctor Cuesta: Luciano Lollo podría continuar en la titularidad, o bien podría ingresar el paraguayo Saul Salcedo.

La otra variante en el equipo rosarino se daría en ataque, donde por el costado izquierdo saldría Mateo Silvetti. El entrenador maneja dos alternativas para esa posición: el ingreso de Fernando Cardozo o de Valentín Acuña. El resto del equipo mantendría el mismo esquema, con Keylor Navas ya afianzado en el arco leproso con grandes actuaciones, el doble cinco con Banega y Jacob, y el paraguayo Carlos González como referencia de ataque.

Probable formación de Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Agustín Almendra, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Luciano Vietto o Adrián Fernández, Adrián Martínez y Santiago Solari.

Probable formación de Newell's: Keylor Navas; Alejo Montero, Saúl Salcedo o Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega; Valentino Acuña o Fernando Cardozo, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González.

Racing vs Newell's: Ficha técnica