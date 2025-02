Caos y violencia en Newell's: los hinchas tomaron el club y la dirigencia tambalea

Escándalo en Newell's: los hinchas tomaron el club y protestan a la dirigencia

Newell's atraviesa un complicado presente a nivel futbolístico que se ve reflejada en los resultados deportivos y, en las últimas horas, todo ello desembocó en el enojo de sus propios hinchas. Tal es así que tomaron el club a la espera de respuestas por parte de la dirigencia que hoy lidera Ignacio Astore, quien se comprometió a adelantar el proceso electoral tras reunirse con agrupaciones opositoras. Sin embargo, el problema persiste y aparecieron no sólo banderas, sino también fogatas por parte de los fanáticos que complicaron el tránsito en las inmediaciones.

Por supuesto, la situación es más que preocupante y se intensificó mucho más por la derrota en el clásico contra Rosario Central como local en el Estadio Marcelo Bielsa. Para colmo, en el debut de Cristian "Ogro" Fabbiani como DT, cayeron 2 a 0 con Barracas Central en un partido plagado de polémicas y están en los últimos puestos de la Zona A del Torneo Apertura. Ahora, los simpatizantes de la "Lepra" respondieron en las instalaciones de la institución y se viven momentos de tensión.

Los hinchas de Newell's tomaron el club y protestan contra la dirigencia

A través de los "trapos", los hinchas dejaron en claro cuál es su postura con respecto al actual mandamás de la entidad rojinegra, aunque todo dependerá de cómo avance la situación en las próximas horas. Lo cierto es que estuvieron desde la noche del martes 25 de febrero y continúan en el Parque Independencia con la protesta mencionada, que detuvo todas las actividades en el club. A su vez, se registraron incidentes entre los presentes -que piden la renuncia de Astore- y la policía rosarina, con episodios que parecen no llegar a su fin con el transcurrir de las jornadas.

Los hinchas de Newell's tomaron el club en las últimas horas

Ariel Senosiain, periodista de TyC Sports e hincha de Newell´s, se cansó y fulminó a Federico Beligoy

Newell's de Rosario cayó 2 a 0 ante Barracas Central por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un partido plagado de polémicas arbitrales que desató la bronca de un periodista de TyC Sports en la televisión. El referente del canal deportivo apuntó nada más y nada menos que contra Beligoy, máxima autoridad de los colegiados en el fútbol argentino como principal responsable. De esta manera, también reconfirmó su fanatismo por la "Lepra", quien sufrió las injusticias por parte de Pablo Echavarría.

Es que el conjunto rosarino fue privado de dos penales: uno por la infracción de Kevin Jappert dentro del área que no sancionaron e ignoraron desde el VAR -a cargo de Hernán Mastrángelo- y luego, en el complemento, por una mano de Yonatthan Rak. Dichas acciones, sumadas al segundo gol del "Guapo", llevaron a Ariel Senosiain a publicar un tweet contra el Director Nacional de Arbitraje en nuestro país. Por supuesto, debido a su pasión por los colores y el escándalo, no tardó en hacerse viral por tratarse de una estrella de la TV. "Gritalo, @FedericoBeligoy", escribió el periodista de TyC Sports en su cuenta de X (ex-Twitter) contra el exárbitro y su posteo no tardó en llenarse tanto de likes como de comentarios.