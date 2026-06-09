Nelson sustituye a lesionado Flores en convocatoria de Canadá para el Mundial

El delantero del equipo de Canadá Jayden Nelson (29) y el defensa de Uzbekistán Aziz Amonov (28) luchan por el balón en un amistoso

​El extremo Jayden Nelson ha sido convocado ‌para la ‌selección canadiense que disputará el Mundial en sustitución de Marcelo Flores, quien se ha visto obligado a abandonar el plantel ​debido ⁠a una rotura del ‌ligamento cruzado anterior, ⁠informó el martes ⁠la Federación Canadiense de Fútbol.

Flores, centrocampista de los Tigres ⁠UANL de 22 años, ​se lesionó ‌en la final ‌de la Copa de ⁠Campeones de la CONCACAF del mes pasado.

"Jayden Nelson, del Austin FC, ​ha ‌sido seleccionado para sustituir a Marcelo Flores, del Tigres UANL, en la convocatoria de ⁠la #CANMNT para la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026", publicó Canada Soccer en X.

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Nelson, de 23 años, ha marcado tres ‌goles en 14 partidos con Canadá.

Canadá, uno de los coanfitriones del Mundial, debutará el 12 de junio ‌en Toronto contra Bosnia y Herzegovina, antes de enfrentarse ‌a ⁠Qatar y Suiza en el Grupo ​B.

Con información de Reuters