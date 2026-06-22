Neerlandeses, encantados de que Summerville los eligiera por sobre Surinam

Crysencio Summerville, de los Países Bajos, celebra el quinto gol de su selección vs Suecia

Hace tan solo unos meses, Crysencio Summerville era una posible opción para Surinam en su búsqueda por debutar en ‌el Mundial, pero ahora ‌se ha convertido rápidamente en un miembro clave del equipo de los Países Bajos para el torneo.

Surinam llegó a los playoffs interconfederaciones en marzo y tenía a Summerville en la mira para fortalecer su equipo de cara al último esfuerzo por conseguir un lugar en el torneo de 48 equipos que se celebra en ​Canadá, México y Estados ⁠Unidos.

Pero Summerville, nacido en Rotterdam y cuyos padres proceden de ‌la antigua colonia neerlandesa sudamericana, se lesionó en ⁠marzo cuando Surinam perdió en la repesca ⁠y se quedó fuera del Mundial.

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Eso significaba que no tenía que tomar ninguna decisión apresurada, y una vez que quedó claro que Ronald ⁠Koeman lo quería para la selección de los Países Bajos, ​el jugador de 24 años tomó su ‌decisión.

"Es una decisión en la que ‌influyen tanto la emoción como la razón", dijo Summerville a ⁠la revista Voetbal International a principios de este mes. "También es una decisión para el resto de tu vida. Lo hablé detenidamente con mi familia y las personas más cercanas a mí".

"Siempre he ​jugado en ‌las selecciones juveniles de los Países Bajos. Pero también me siento como un hijo de Surinam. En cada período vacacional, intento ir allí, y gran parte de mi familia vive allí. Cuando bajo del avión, siento que estoy ⁠de vuelta en casa".

Summerville no figuraba en el radar neerlandés por estas fechas el año pasado, pero una impresionante temporada en la Premier League con el West Ham United, a pesar del descenso del club londinense, llamó la atención de Koeman.

"Al final, elegí lo mejor para mí y para mi carrera", explicó. "En todo lo que hago, aspiro al ‌máximo nivel. Y las posibilidades de éxito son mayores con la selección neerlandesa".

Es una decisión que ha resultado beneficiosa tanto para él como para los Países Bajos en las últimas semanas.

"Creo que es fantástico en muchos sentidos desde la banda derecha, ya sea como suplente o ‌como titular", comentó el entrenador Ronald Koeman tras la contundente victoria 5-1 del sábado frente a Suecia, donde Summerville entró en el descanso y ‌marcó el último gol.

También ⁠marcó contra Japón en el empate 2-2 al comienzo del Mundial, en su tercer partido internacional con ​la selección neerlandesa.

"Cry aporta velocidad, pero también es muy inteligente entre líneas y mantiene bien la posesión. Disfruto mucho viéndolo jugar", añadió Koeman.

Con información de Reuters