De qué signo es Lionel Messi: su ascendente y qué dice su carta natal

Lionel Messi.

Pocas figuras generan tanta fascinación dentro y fuera de las canchas como Lionel Messi. Considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, el rosarino construyó una carrera repleta de récords, títulos y momentos históricos que lo convirtieron en un símbolo global del deporte.

Sin embargo, el interés por su figura trasciende lo futbolístico. Con cada cumpleaños resurgen preguntas sobre su vida personal, su personalidad y hasta su carta natal. Para quienes siguen la astrología, el mapa astral del campeón del mundo ofrece una lectura particular sobre su sensibilidad, su liderazgo silencioso y los desafíos que enfrenta en esta etapa de su vida.

De qué signo es Lionel Messi

Messi nació el 24 de junio de 1987 a las 20.20 en Rosario, provincia de Santa Fe. Por esa fecha de nacimiento, su signo solar es Cáncer.

En astrología, el signo solar representa la personalidad, la forma en que una persona se expresa y aquello que proyecta naturalmente hacia el mundo. Los cancerianos suelen ser asociados con la sensibilidad, el apego a los afectos, la importancia de la familia y una fuerte conexión emocional con sus raíces.

Para los astrólogos, muchos de esos rasgos aparecen reflejados en la vida pública de Messi. Su perfil reservado, el vínculo permanente con Rosario, la relación de toda la vida con Antonela Roccuzzo y la centralidad que ocupa su familia en sus decisiones son algunas de las características que suelen relacionarse con su energía canceriana.

Lionel Messi y su familia.

La Luna en Géminis y la dualidad que marcó su historia

Más allá del signo solar, la astrología considera que la Luna es una de las posiciones más importantes de la carta natal porque simboliza el mundo emocional, la crianza y las necesidades afectivas.

En el caso de Messi, la Luna está en Géminis. Esta posición suele asociarse con personas que aprendieron desde muy temprano a adaptarse a distintos entornos y a convivir con realidades paralelas.

Los seguidores de esta disciplina encuentran una conexión evidente con la historia del futbolista. A los 13 años dejó Rosario para instalarse en Barcelona y desarrollar su carrera profesional. Desde entonces, gran parte de su vida transcurrió entre dos mundos: Argentina, donde quedaron sus afectos y sus raíces; y España, el país que le abrió las puertas para convertirse en una estrella mundial.

Según esta lectura astrológica, esa dualidad habría moldeado gran parte de su personalidad y explicaría la importancia que tienen para él los vínculos cercanos, los amigos y los compañeros de equipo.

El ascendente en Acuario y el destino de un diferente

Otro de los elementos centrales de la carta natal es el ascendente, que para la astrología representa el camino evolutivo y las experiencias que una persona está llamada a desarrollar a lo largo de su vida.

Messi tiene Ascendente en Acuario. Este signo suele asociarse con la originalidad, la innovación y la capacidad de destacarse por caminos poco convencionales.

Para quienes analizan su carta natal, este aspecto resulta especialmente significativo. A diferencia de otros líderes deportivos construidos desde la exposición mediática o el carisma verbal, Messi ejerció su influencia desde el bajo perfil, el ejemplo cotidiano y el rendimiento dentro del campo de juego.

La interpretación astrológica sostiene que Acuario impulsa a convertirse en alguien diferente, capaz de romper moldes y abrir nuevos caminos. En ese sentido, pocos deportistas encajan mejor en esa descripción: el rosarino ganó múltiples Balones de Oro, conquistó la Copa del Mundo con Argentina y redefinió varios parámetros de excelencia en el fútbol moderno.

Lionel Messi.

Qué dice la astrología sobre la nueva etapa de Messi

Con la llegada de sus 39 años, algunos astrólogos sostienen que Messi atraviesa una etapa conocida como "tironeo del alma" o "meseta existencial", un período caracterizado por revisiones profundas de objetivos, prioridades y proyectos personales.

Según esta interpretación, es una fase que suele extenderse entre los 35 y los 42 años, cuando muchas personas comienzan a preguntarse qué deseos todavía quedan pendientes y cómo quieren vivir la siguiente etapa de sus vidas.

La mirada astrológica plantea que, más allá de los logros alcanzados, emerge una necesidad de buscar nuevos sentidos, concentrar energías en lo verdaderamente importante y responder a inquietudes más profundas que las vinculadas exclusivamente al éxito profesional.

Para Messi, que ya conquistó prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar, esta etapa podría estar marcada por decisiones relacionadas con su legado, su familia y el impacto que desea dejar más allá de las canchas.