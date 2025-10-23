Escándalo en la NBA: arrestaron a Rozier y al Coach Chauncey Billups por apuestas ilegales

El escándalo que sacude a la NBA: un excampeón y una figura fueron arrestados por apuestas ilegales (FOTO: Getty Images).

La NBA, competencia más atrapante en el mundo del básquet, se vio conmocionada por un escándalo que salpica a varios protagonistas. A raíz de una investigación del FBI, el jugador de Miami Heat Terry Rozier y el Coach de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron detenidos por estar implicados en una supuesta red de apuestas ilegales. Además, el ex jugador Damon Jones también fue encarcelado y, DeAndre Ayton, alero de Lakers y ex-Suns, está siendo investigado.

Los arrestos van por caminos separados, pero todos tienen un mismo hilo conducente. En el caso de Billups, según indicaron medios estadounidenses, su apresamiento tiene que ver con una acción clandestina de póker que, según remarcó la cadena ABC a través de fuentes policiales, podría tener vínculos con la mafia, incluso, de acuerdo a versiones del FBI, con integrantes de La Cosa Nostra. Por el lado de Rozier, el exjugador de Boston terminó preso por otra investigación, pero que está relacionada al mismo esquema de apuestas del juego ilegal.

Rozier, que fue arrestado después de no haber jugado con Portland el primer partido de la temporada, se encuentra sospechado de avisarles a integrantes de una red de apuestas que abandonaría antes de tiempo un partido, lo que les permitiróa apostar y ganar dinero conociendo que no sumaría ninguna estadística. Sobre la acusación, su agente, Aaron Turner, adelantó que el base, de 31 años, tenía como estrategia impugnar los cargos, luego de haber sido absuelto en julio de 2023 por la NBA.

Terry Rozier, base de los Heats detenido por apuestas ilegales.

El caso tomó relevancia no solo a la talla de las figuras y por tratarse de la NBA, sino porque demuestra el impacto que tuvo el crecimiento de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos la derogación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur (PASPA) en 2018. En la actualidad, hay 38 estados y Washington, D. C que ofrecen o permiten apuestas deportivas legales y la NBA no está exenta, ya que tiene contratos multimillonarios con casas de apuestas, dejando altos dividendos económicos a la organización.

Un caso que ya había evidenciado el flagelo de las apuestas ilegales en la máxima competición de básquet fue lo que sucedió en 2024 con Jontay Porter, jugador de los Toronto Raptors que fue suspendido de por vida en la NBA por ser protagonista en otro hecho de apuestas. Incluso, las investigaciones no se quedaron solo en Porter, ya que el exescolta de los Detroit Pistons Malik Beasley también fue vinculado por su desempeño en partidos de la temporada 2023-2024, aunque, por el momento, el jugador no fue sentenciado por ningún delito.

Chauncey Billups, Coach de Portland y campeónd e la NBA con Detroit, también arrestado por apuestas ilegales.

En el hecho Rozier-Billups, el Director del FBI, Kash Patel, confirmó que ya hay detenidas 30 personas por la investigación. "El fraude es abrumador. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en robo, fraude y hurto", expresó Patel en una conferecnai de prensa que brindó en Brookly este miércoles. Por otro lado, tanto Portland Trail Blazers como Miami Heats anunciaron que Billups y Rozier fueron puestos de licencia hasta que la Justicia determine si son culpables de los hechos que cae sobre ellos.