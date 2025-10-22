Vuelve la NBA: cómo ver EN VIVO, quién lo transmite en Argentina y qué necesito

El básquet regresa a las pantallas argentinas con una propuesta más amplia que en años anteriores. La temporada 2025-26 de la NBA trae cambios significativos en la distribución de los derechos de transmisión, lo que permite a los aficionados acceder a más partidos a través de diferentes plataformas. Esta expansión de la oferta representa una oportunidad para que los seguidores del deporte puedan elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de la NBA y cómo se podrá ver en vivo?

El campeonato comenzará el 21 de octubre con dos partidos inaugurales. Oklahoma City Thunder, el campeón defensor, enfrentó a Houston Rockets en el primer encuentro de la jornada. Los Lakers y los Warriors protagonizarán el segundo partido de apertura, reanudando una de las rivalidades más atractivas de la liga. La temporada regular se extenderá hasta el 12 de abril de 2026, seguida por el Play-In que se disputará entre el 14 y 17 de abril. Los playoffs arrancarán el 18 de abril y las finales se llevarán a cabo entre el 5 y 22 de junio del próximo año.

ESPN continúa como uno de los principales transmisores de la NBA en Argentina. La señal deportiva transmite partidos los días miércoles, viernes, sábados y domingos a través de sus canales habituales. Los encuentros también están disponibles en Disney Plus con el Plan Premium, que requiere una suscripción adicional. El equipo periodístico de ESPN mantiene a su cast de siempre, con figuras como Fabricio Oberto, Julio Lamas, Leo Montero, Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira, quienes ofrecen el análisis de los partidos. Esta plataforma se ha consolidado como la opción tradicional para los seguidores argentinos del básquetbol estadounidense.

La novedad es que TNT Sports ingresó este año como transmisor de la NBA con programación propia. El canal emite partidos los días domingos, lunes y martes, ampliando considerablemente la grilla semanal de encuentros disponibles. TNT Sports transmitió la doble jornada inaugural con los partidos Thunder contra Rockets y Lakers frente a Warriors. El equipo de comentaristas incluye a Javier Sabath, Diego Sáez y Leo Margo como relatores, junto a Carlos Delfino, Alejandro Montecchia, Carl Herrera, Tomás Lamas, Nicolás Casalánguida, Pedro Pérez Di Salvo y Carlos González como analistas. Los partidos se pueden ver en TNT Sports Premium y también a través de HBO Max para los suscriptores del servicio.

¿Cómo ver la NBA vía streaming en Argentina?

Amazon Prime Video representa la incorporación más destacada de esta temporada. La plataforma transmitirá 66 partidos de fase regular, siete encuentros de la Emirates Cup, los seis partidos del Play-In, las finales de la Conferencia Oeste y las finales de la NBA. Este último contenido será en exclusiva para la plataforma, alternándose con otros transmisores cada dos años. El equipo periodístico de Amazon incluye el regreso de Álvaro Martín y Carlos Morales, dos voces históricas del básquetbol para el público latinoamericano, acompañados por Álex Blanco, Charlie Cancino, Enrique Garay, Fernanda Aguilera, Claudia García, Germán Beder y Jorge Morán. Los partidos también estarán disponibles en HBO Max para los suscriptores.

El NBA League Pass sigue siendo la opción más completa para los fanáticos que desean acceder a todos los partidos de la temporada. Este servicio oficial de la liga ofrece transmisiones en vivo y bajo demanda de prácticamente todos los encuentros, incluyendo contenido en diferentes idiomas y transmisiones alternativas. Los suscriptores pueden acceder a partidos históricos, conferencias de prensa posteriores a los encuentros y contenido exclusivo las 24 horas del día a través de NBA TV. La plataforma permite descargar partidos para verlos sin conexión y ofrece transmisiones optimizadas para dispositivos móviles. El servicio funciona en computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes con la aplicación de la NBA instalada.

La temporada 2025-26 presenta varios eventos especiales distribuidos a lo largo del calendario. La Emirates NBA Cup se disputará entre el 31 de octubre y el 16 de diciembre, con el torneo de mitad de temporada que otorga un millón de dólares por jugador al equipo campeón. El All-Star Game se celebrará en Los Ángeles entre el 13 y 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California. Además, habrá partidos de la NBA en distintas ciudades del mundo, incluyendo uno en Ciudad de México el 1 de noviembre entre Detroit Pistons y Dallas Mavericks, y encuentros en Berlín y Londres durante enero con Orlando Magic y Memphis Grizzlies como protagonistas.