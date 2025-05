"Merci Rafa": Roland Garros rinde homenaje al reinado de Nadal

El extenista y 14 veces ganador del Abierto de Francia, el español Rafael Nadal, con el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray durante una ceremonia de homenaje en Roland Garros

Lágrimas, cánticos y un mar de camisetas rojas en las que se leía "Merci Rafa" se vieron el domingo en Roland Garros, mientras el Abierto de Francia rendía un emotivo homenaje al tenista español Rafael Nadal, el hombre que conquistó sus pistas como ningún otro.

En el aniversario del día en que entró por primera vez en la pista hace 20 años para un partido de segunda ronda contra Xavier Malisse, Nadal regresó como un héroe para ser celebrado por un público que siempre lo ha abrazado como uno de los suyos.

Como parte de la emotiva ceremonia, los organizadores desvelaron un tributo permanente: la huella de Nadal en la tierra batida de la Pista Philippe Chatrier, una marca duradera en honor del 14 veces campeón, que se retiró del tenis el año pasado.

Diez mil camisetas "Merci Rafa" convirtieron las gradas en un lienzo viviente, mientras que en las gradas superiores, los aficionados con camisetas blancas formaron un mosaico: "RAFA" flanqueado por corazones y los caracteres "14 RG".

Cuando pasaban las seis de la tarde, el público realizaba olas en el estadio, coreando "¡Rafa! Rafa!" y calentando al son de "Stayin' Alive" de los Bee Gees, un guiño al espíritu de lucha que ha definido la carrera del español.

Después, vestido con un elegante traje negro y camisa, Nadal apareció en medio de una gran ovación.

Observó en silencio un cortometraje que repasaba su historia en el Abierto de Francia, apoyado en un atril, mientras, en las gradas, se veía a una mujer limpiando las lágrimas de las mejillas de su compañero. Las estrellas del tenis Carlos Alcaraz e Iga Swiatek permanecían codo con codo con la multitud, ambos con la camiseta de homenaje.

Cuando terminó la película, se produjo una ovación de tres minutos y las lágrimas rodaron por las mejillas de Nadal.

"Merci beaucoup", comenzó en francés, con la voz entrecortada. "No sé cómo empezar después de haber jugado en esta pista durante los últimos 20 años. Haber disfrutado, sufrido, ganado, perdido... Por encima de todo, emocionado por haber tenido la oportunidad de jugar aquí"

Cambiando al inglés, habló de sus batallas, lesiones y resistencia. "Apenas podía andar en 2004 debido a mi lesión en el pie. Subí a la pista con muletas y quería volver al año siguiente".

En 2005, Nadal debutó efectivamente. Y comenzó su reinado.

En español, dio las gracias a su familia, a sus entrenadores de toda la vida, a sus amigos y patrocinadores, sin olvidarse de mencionar a su rival de la infancia, Richard Gasquet, que este año juega su último Abierto de Francia, y a sus abuelas, de 94 y 92 años, que le observaban desde las gradas.

Más cánticos de "¡Rafa! Rafa!" interrumpieron sus palabras. Nadal sonrió entre lágrimas y se dirigió a su tío y mentor Toni Nadal.

"Toni, tú eres la razón por la que estoy aquí. Gracias por renunciar a gran parte de tu vida para querer estar conmigo. Entrenando, hablando, haciéndome sufrir, haciéndome reír y también llevándome a mis límites. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero sin duda ha merecido la pena".

Tras un breve reencuentro con los héroes anónimos de Roland Garros, en especial sus chóferes, Nadal se reunió en la pista con Novak Djokovic, Andy Murray y Roger Federer, formando por última vez el famoso Big Four.

Compartieron miradas cómplices y algunas palabras en privado.

"Después de todos estos años luchando por todo, es increíble cómo el tiempo cambia tu perspectiva", les dijo Nadal. "Es completamente diferente cuando terminas tu carrera".

También se dirigió a la nación que le había adoptado.

"Merci la France, merci París", dijo.

"Me habéis dado emociones y momentos que nunca habría imaginado, no podéis saber hasta qué punto es emocionante sentirse querido en el lugar que más cuenta para ti. Me habéis hecho sentir un francés más. No podré jugar más ante vosotros, pero mi corazón, mis recuerdos seguirán unidos a este lugar magnífico y su pueblo".

Con información de Reuters