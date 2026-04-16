El mundo del fútbol despide a Alexander Manninger tras un trágico accidente en Austria. Fue figura en Arsenal y Liverpool.

El fútbol internacional quedó en shock tras confirmarse la muerte de Alexander Manninger, exarquero con paso por clubes como Arsenal y Liverpool, entre otros. El austríaco falleció a los 48 años en un accidente ferroviario en su país natal, en circunstancias que aún son investigadas. Su partida generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo europeo.

La muerte de Manninger sacudió al mundo del fútbol. El exportero austríaco perdió la vida tras un violento accidente ocurrido en la mañana del jueves 16 de abril en Nussdorf am Haunsberg, en la región de Salzburgo. De acuerdo a los primeros reportes policiales, el vehículo que conducía cruzó un paso ferroviario sin barreras y fue embestido por un tren de la línea Salzburger Lokalbahn.

El impacto fue devastador y obligó a interrumpir tanto el tránsito ferroviario como el vehicular durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje. El hecho, por su gravedad, generó un fuerte impacto no solo en Austria, sino también en el ámbito internacional, donde Manninger era reconocido por su extensa trayectoria.

Cómo fue el choque que terminó en tragedia

Según detallaron medios locales como Krone.at, el exfutbolista se encontraba solo a bordo de una minivan Volkswagen al momento del accidente, que ocurrió minutos después de las 8:20 cerca de la estación de Pabing. La violencia del choque fue tal que el tren arrastró el vehículo varios metros, dejándolo prácticamente destruido. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo utilizando un desfibrilador, pero los esfuerzos no dieron resultado.

En el tren viajaban alrededor de 25 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. Tampoco sufrió lesiones el conductor de la formación, lo que permitió centrar la investigación en las circunstancias del cruce ferroviario.

La investigación: qué se sabe hasta ahora

Las autoridades austríacas iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer las causas del accidente. El caso quedó en manos del perito Gerhard Kronreif, quien analizará tanto los registros del tren como los datos electrónicos del automóvil.

Este tipo de tecnología permite reconstruir con precisión el comportamiento previo del conductor, lo que será clave para determinar si hubo algún tipo de falla humana o mecánica. Además, se está evaluando si el sistema de señalización funcionó correctamente y si la luz roja del cruce estaba activada al momento del impacto.

El lugar del accidente fue catalogado como un paso ferroviario “sin protección”, lo que añade un elemento de riesgo y abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad en la zona.

La carrera de Alexander Manninger en el fútbol

Nacido el 4 de junio de 1977 en Salzburgo, Manninger construyó una sólida carrera en el fútbol europeo. Fue internacional con la selección de Austria, con la que disputó 33 partidos y formó parte del plantel que jugó la Eurocopa 2008.

Sus primeros pasos fueron en clubes locales como Vorwärts Steyr y GAK, hasta que en 1997 dio el salto a la élite al fichar por el Arsenal. En el conjunto londinense logró consagrarse campeón de la Premier League y la FA Cup, integrando uno de los planteles más competitivos de la época. A lo largo de su trayectoria también defendió los colores de equipos como Fiorentina, Espanyol, Bologna, Udinese y Augsburgo, consolidándose como un arquero confiable y de amplia experiencia.

Sus pasos por Juventus y Liverpool

Entre los hitos de su carrera, se destacan sus etapas en Juventus y Liverpool. En el conjunto italiano fue parte del plantel campeón de la Serie A en 2012, donde cumplió el rol de suplente de Gianluigi Buffon.

Su última experiencia profesional fue en Liverpool, donde permaneció hasta su retiro en 2017. Aunque no siempre fue titular, su profesionalismo y compromiso lo convirtieron en una figura respetada dentro de cada vestuario que integró.

El impacto y las reacciones de los clubes

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones expresaron su dolor por la pérdida. El Red Bull Salzburgo fue uno de los primeros en manifestarse, enviando condolencias a la familia del ex arquero.

Por su parte, el Arsenal publicó un mensaje en el que aseguró estar “conmocionado y profundamente entristecido” por su fallecimiento. En la misma línea, el Liverpool expresó su pesar y acompañó a sus seres queridos en este momento.

Desde Italia, la Juventus también le rindió homenaje, destacando no solo su carrera deportiva, sino también sus valores personales, como la humildad y la dedicación.