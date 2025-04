Oficial: la AFA reprogramó todos los partidos de hoy por la muerte del Papa

Oficial: la AFA suspendió los partidos de todas las categorías por la muerte del Papa.

La AFA de Claudio "Chiqui" Tapia postergó los partidos del fútbol argentino del lunes 21 de abril del 2025, en todas las categorías, por la muerte del papa Francisco. La entidad madre de este deporte a nivel nacional confirmó oficialmente que los duelos fueron reprogramados para el martes 22 de abril. Jorge Bergoglio falleció a los 88 años y dejó un legado que trasciende fronteras y cualquier tipo de ideología.

Mientras que Argentinos Juniors vs. Barracas Central se adelantará a las 19 horas, los otros dos cruces de la Primera División mantendrán su horario original: Tigre vs. Belgrano de Córdoba a las 19 e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Aldosivi a las 21.15.

Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, nuestro Padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el Líder espiritual de millones de hombres y mujeres.

El Fútbol argentino te despide envuelto en un profundo pesar.

En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino suspende todos los partidos programados para el día de hoy, lunes 21 de abril, en todas sus competiciones y los reprograma para el día de mañana en el mismo horario que estaban previstos, excepto Argentinos-Barracas Central que se jugará a las 19. También se dispone la realización de un minuto de silencio previo al inicio de todos los encuentros previstos disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 27 de abril.

Q.E.P.D.

La Liga Profesional de Fútbol reprogramó los partidos de hoy lunes 21 de abril: cuándo se juegan

Tigre vs. Belgrano de Córdoba - Zona A - Martes 22 de abril a las 19.

- Zona A - Martes 22 de abril a las 19. Argentinos Juniors vs. Barracas Central - Zona A - Martes 22 de abril a las 19.

- Zona A - Martes 22 de abril a las 19. Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Aldosivi - Zona A - Martes 22 de abril a las 21.15.

Los encuentros de la Primera Nacional postergados

Ferro vs. Atlanta - Zona A.

- Zona A. Defensores de Belgrano vs. Temperley - Zona B.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor, expresa sus condolencias y rinde homenaje al Papa Francisco tras su fallecimiento.

Francisco fue un referente no solo espiritual, sino también futbolístico, y se reunió con jugadores, dirigentes y leyendas del fútbol, como el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Jorge Mario Bergoglio, nacido en el barrio porteño de Flores el 17 de diciembre de 1936, dedicó su vida a la Iglesia y nunca ocultó su pasión por el fútbol y su amor incondicional por San Lorenzo de Almagro.

Desde que asumió en 2013, el Papa llevó consigo la alegría azulgrana al Vaticano, recibió la Copa Libertadores, celebró misas en la capilla del club y siempre tuvo presente a su equipo en cada gesto de fe y humildad.

En agosto de 2014, cuando San Lorenzo conquistó por primera vez la Copa Libertadores, el nombre de Francisco quedó unido para siempre a la historia del club. Allá por 1946 brotó en él la pasión por el fútbol de la mano del gran equipo conformado, entre otros, por René Pontoni y Rinaldo Martino.

El 13 de marzo de 2013, se convirtió en el primer Papa hispanoamericano y jesuita. Desde su primer discurso, el Papa Francisco marcó una de las claves de su pontificado al considerarse "un pastor". Su frase "Recen por mí" buscó desde el primer día ponerlo a la par del resto.

Hoy, el mundo llora su partida, y esta Asociación y toda la dirigencia del Fútbol Argentino abraza sentidamente a la familia Cristiana en este doloroso momento.